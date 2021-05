पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 30वीं पुण्यतिथि, राहुल-प्रियंका ने किया पिता को याद

देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 30वीं पुण्यतिथि है. इस मौके पर तमाम राजनीतिक दल, राजनेता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. कांग्रेस पार्टी और नेताओं की ओर से भी राजीव गांधी को याद किया गया. वहीं कांग्रेस ने इस दिन को सेवा और सद्भावना के रूप में मनाने का फैसला किया है.



कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी. राहुल ने राजीव गांधी की एक तस्वीर साझा की और लिखा कि सत्य, करुणा, प्रगति.



वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया है. उन्होंने राजीव गांधी की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, दया से बड़ा कोई साहस नहीं है, करुणा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और विनम्रता से बड़ा कोई गुरु नहीं है.

There is no greater strength than love, no greater courage than kindness, no greater power than compassion and no greater teacher than humility.#RememberingRajivGandhi pic.twitter.com/CPJZDCcl5R