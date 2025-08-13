scorecardresearch
 

राजस्थान: खाटूश्याम से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार ट्रक से टकराई, 7 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत

राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा हुआ है. खाटूश्याम मंदिर का दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं का पिकअप ट्रक हादसे का शिकार हो गया.

राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा (Photo: ITG)
राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा (Photo: ITG)

राजस्थान (Rajasthan) के दौसा में भीषण सड़क हादसा हुआ है. खाटूश्याम मंदिर का दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं की कार एक पिकअप ट्रक से टकरा गई. इस दौरान, भीषण हादसा हो गया और 10 लोगों की मौत हो गई है. जानकारी के मुताबिक, मारे जाने वालों में 7 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं. 

यह हादसा तब हुआ, जब श्रृद्धालु खाटूश्यामजी मंदिर के दर्शन करके घर लौट रहे थे. अधिकारियों के मुताबिक, कार खड़े ट्रक से टकरा गई. मामले की जांच चल रही है, जिसके बाद ही ज्यादा जानकारी सामने आएगी. 

पुलिस अधीक्षक सागर राणा ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया, "खाटू श्याम मंदिर से आ रहे श्रद्धालुओं के हादसे का शिकार होने की जानकारी मिली है. अब तक 10 लोगों के हताहत होने की खबर है. करीब 7-8 लोगों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है."

घायलों का हॉस्पिटल चल रहा इलाज...

दौसा के जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने कहा, "शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, बापी के पास हुए एक हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है. 9 लोगों को इलाज के लिए रेफर किया गया है और 3 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. यह हादसा एक यात्री पिकअप और एक ट्रेलर ट्रक के बीच हुआ है."

 
