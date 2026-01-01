घने कोहरे का असर, रेलवे ने कई ट्रेनों को किया रद्द, राजधानी समेत दर्जनों ट्रेनें आज भी लेट, देखें लिस्ट

आज नए साल 2026 का पहला दिन है. पूरे देश में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है लेकिन रेल यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. घने कोहरे की वजह से आज, 01 जनवरी को भी राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस सहित दर्जनों ट्रेनें कई-कई घंटे की देरी से चल रही हैं. ऐसे में रेल यात्रियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है.

पिछले एक पखवाड़े से घने कोहरे की वजह से दिल्ली हावड़ा रेल रूट के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली चाहे पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस हो या सियालदह एक्सप्रेस, भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस हो या हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस हो या फिर कोई भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन हो, यह सभी ट्रेनें बीते कई दिनों से कई-कई घंटे की देरी से चल रही हैं. यह सिलसिला नए साल के पहले दिन भी बदस्तूर जारी है.

आज (गुरुवार) एक जनवरी को भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली उपासना एक्सप्रेस और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस सहित चार ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है.

Cancelled Trains List Today: रेलवे ने रद्द कर दीं ये ट्रेनें

> गाड़ी संख्या 12328 देहरादून हावड़ा उपासना एक्सप्रेस आज रद्द कर दी गई है.

> गाड़ी संख्या 12505 कामाख्या आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस आज रद्द कर दी गई है.

> गाड़ी संख्या 12987 सियालदह अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस आज रद्द कर दी गई है.

> गाड़ी संख्या 18104 अमृतसर टाटानगर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस आज रद्द कर दी गई है.

उधर, ठंड और शीतलहर का भी जबरदस्त असर है. ऐसे में एक तरफ जहां ट्रेनों में सफर करने वाले लोग अपने गंतव्य तक समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं. वहीं, रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के इंतजार में रेलयात्री बेहाल दिखाई दे रहे हैं.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली ट्रेनों की लिस्ट

> गाड़ी संख्या 20502 आनंद विहार अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस 8 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12314 नई दिल्ली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस 13 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 15657 ब्रह्मपुत्र मेल 5 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 20802 नई दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस 7 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 13394 नई दिल्ली राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 11 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12802 आनंद विहार पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 4:30 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 22362 नई दिल्ली राजेंद्र नगर अमृत भारत एक्सप्रेस 8 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 22450 नई दिल्ली गुवाहाटी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 5:30 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 15590 मुजफ्फरपुर एसी एक्सप्रेस ढाई घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 13240 कोटा पटना एक्सप्रेस 3:30 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 03680 कोयंबतूर धनबाद स्पेशल एक्सप्रेस 18 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 22318 जम्मू तवी सियालदह हमसफर एक्सप्रेस डेढ़ घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 03242 बेंगलुरु दानापुर स्पेशल एक्सप्रेस 13 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 15945 मुंबई डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 2 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 13005 हावड़ा अमृतसर मेल 2 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 18523 विशाखापट्टनम बनारस एक्सप्रेस ढाई घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12819 उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 2 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12487 सीमांचल एक्सप्रेस डेढ़ घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 22554 मुंबई रक्सौल अंत्योदय सुपरफास्ट एक्सप्रेस 4 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12333 हावड़ा जंक्शन प्रयागराज विभूति एक्सप्रेस ढाई घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12398 नई दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस 12 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 15668 गांधीधाम एक्सप्रेस 2 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12304 नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस 8 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 19483 सहरसा एक्सप्रेस ढाई घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 19313 इंदौर पटना एक्सप्रेस 2 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12330 आनंद विहार सियालदह वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 7:30 घंटे लेट





