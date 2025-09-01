LIVE: 'BJP के लोगों तैयार हो जाइए... हाइड्रोजन बम आ रहा है', पटना की पदयात्रा में राहुल ने साधा निशाना

बिहार में इंडिया ब्लॉक का वोट अधिकारी यात्रा का अंतिम पड़ाव शुरू हो गया है. इस यात्रा का समापन पटना के गांधी मैदान से अंबेडकर पार्क तक एक विशाल रैली के साथ होगा, जिसमें इंडिया गठबंधन के कई प्रमुख नेता भाग ले रहे हैं. हालांकि, पटना पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेड्स लगाकर यात्रा को रोक दिया है और पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है.

वहीं, पुलिस द्वारा डाकबंगला चौराहे पर पदयात्रा को रोकने के जाने के बाद विपक्षी नेताओं ने यहीं पर अपना संबोधन शुरू कर दिया है. राहुल गांधी ने पदयात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के लोगों सावधान हो जाइए... हाइड्रोजन बम आ रहा है. वोट चोरी की सच्चाई है, पूरे देश को पता लगने जा रही है. मैं बिहार की जनता, बिहार के युवा, महिलाओं से धन्यवाद करना चाहता हूं. ये क्रांतिकारी प्रदेश है, इसमें पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे और बिहार में जो आपने हमारी मदद की है. उससे ये संदेश पूरे देश में फैल गया है.

उन्होंने आगे कहा कि आने वाले वक्त में मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि हाइड्रोजन बम के बाद पीएम अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे. राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में एक नया नारा है, 'वोट चोर, गद्दी छोड़'... यहां तक ​​कि चीन और अमेरिका में भी लोग कह रहे हैं 'वोट चोर, गद्दी छोड़'...'



सरकार का एक इंजन अपराध में लगा है: तेजस्वी

तेजस्वी ने कहा कि बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है और ये चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए. अब आप लोग बताओ बिहार के लोग क्या लोकतंत्र को खत्म होने देंगे, क्या संविधान को खत्म होने देंगे. बताइ आपको राजतंत्र चाहिए या लोकतंत्र चाहिए.

उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा हमारे मुख्यमंत्री तो इतनी बार पलटी मार चुके हैं कि वह चक्रीय आ गए हैं. ये बिहार में जो सरकार चल रही है ये डबल इंजन की सरकार हैं. इसका एक एक इंजन अपराध में लगे हुए हैं. दूसरा इंजन वोट काटने में लगा हुआ है.

उन्होंने कहा कि वह आगे-आगे चल रहे हैं और नीतीश सरकार पीछे-पीछे चल रही है.

क्या बोले हेमंत सोरेन

पदयात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं के संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, 'ये वोट किसी पार्टी का वोट नहीं, ये देश का वोट है. इस वोट से देश संविधान बचता है. दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने सत्ता हासिल कर ली है और 2014 से इन लोगों ने देश को जिस तरीके से तबाह किया है, अगर आज नहीं चेते तो फिर आपको कभी चेतने का मौका नहीं मिलेगा. चाहे हो नोट बंदी की बात हो, चाहे वो कोरोना काल की बात हो.'

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि 15 दिन चली इस यात्रा की चर्चा पूरे देश में हुई है. भाजपा यात्रा में रुकावट डालने पूरी कोशिश की, लेकिन लोगों ने हमारा साथ दिया. ये वोट चोरी करते हैं, आपको सतर्क रहना चाहिए अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे.

उन्होंने कहा कि आदिवासी, दलित और पिछड़ों का तो युगों-युगों से शोषण होता आया है. जब-जब हमने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी है तो जीत पाई है. मौजूदा एनडीए सरकार ईडी, सीबीआई और धनबल के आधार पर जनप्रतिनिधियों को डराने का काम कर रही है.

'घबराए हुए हैं नीतीश कुमार'

इस मौके पर सीपीआई-एमएल नेता दीपंकर भट्टाचार्य ने संबोधन में 'वोट चोर, गद्दी छोड़' के नारे को दोहराते हुए कहा कि एनडीए और नीतीश कुमार घबराए हुए हैं.

संविधान ने दिया है वोट का अधिकार: एनी राजा

एनी राजा ने इंडिया ब्लॉक के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वोट हमारा अधिकार, ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है. उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे.

दरअसल, 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई ये 16 दिवसीय, 1300 किलोमीटर से अधिक की यात्रा, जिसने बिहार के 23 जिलों वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार के 25 जिलों- सासाराम, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, भागलपुर, पूर्णिया, मधुबनी, और चंपारण को कवर किया है. इस यात्रा का उद्देश्य मतदाता सूची में कथित हेराफेरी के खिलाफ जन जागरूकता पैदा करना है.

पटना में नेताओं का जमावड़ा

इस यात्रा में राहुल-तेजस्वी समेत इंडिया ब्लॉक के कई वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं. पदयात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विशेष फ्लाइट से पटना एयरपोर्ट पहुंचे. उनके साथ इंडिया गठबंधन के अन्य प्रमुख नेता, जिनमें तेजस्वी यादव (आरजेडी), हेमंत सोरेन (झारखंड मुख्यमंत्री), सुप्रिया सुले (एनसीपी-एसपी), डी. राजा (सीपीआई), और दीपंकर भट्टाचार्य (सीपीआई-एमएल) शामिल थे. सभी विपक्षी नेताओं के एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस और गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने नेताओं का गर्मजोशी से उनका स्वागत किया. इसके बाद सभी नेता गांधी मैदान के लिए रवाना हुए, जहां यात्रा का समापन कार्यक्रम शुरू हुआ.

