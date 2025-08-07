डुप्लीकेट वोटर्स, फर्जी पते और बदलता जीत का मार्जिन... राहुल गांधी ने इन 5 तरीकों से वोटिंग में फर्जीवाड़े का किया दावा

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने वोटर लिस्ट वैरिफिकेशन में गड़बड़ियों पर प्रेजेंटेशन देकर चुनाव आयोग पर करारा हमला बोला. राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की एक विधानसभा और कर्नाटक की एक लोकसभा सीट की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि दोनों ही राज्यों की वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं.

राहुल गांधी कहा कि महाराष्ट्र में 5 महीने के अंतर में 40 लाख वोट रहस्यमयी तरीके से जोड़े गए हैं. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ कि चुनाव में चोरी हुई है. मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से हमें भरोसा हुआ कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनाव की चोरी की है.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मतदाता सूची में जोड़े गए हजारों-लाखों नामों का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन न करते हुए वोट की चोरी की जा रही है. उन्होंने कई आंकड़ों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि आयोग की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है. वोट चोरी के लिए राहुल गांधी ने 5 सवाल खड़े किए हैं, जिसके उन्हें आंकड़े दिखाए.

बेंगलुरु सेंट्रल सीट के जरिए राहुल ने खड़े किए सवाल

कांग्रेस सांसद राहुल ने कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल सीट को सैंपल बनाते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. राहुल ने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे के लिहाज से हमें 16 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती है, लेकिन 2024 में हमें सिर्फ 9 सीटों पर जीत मिली. हमने इन 7 हारी हुई सीटों में से एक लोकसभा सीट पर जांच-पड़ताल की, वो सीट थी बेंगलुरु सेंट्रल थी.

बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के तहत आने वाली महादेवपुरा सीट पर राहुल गांधी ने एक 1 लाख वोट चोरी का आरोप लगाया. कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा की वोटर लिस्ट स्क्रीन पर दिखाते हुए राहुल ने कहा कि यहां के 6.5 लाख वोट में से 1 लाख वोटों की चोरी हुई है. कांग्रेस की रिसर्च में करीब एक लाख वोटर का गलत पता और एक ही पते पर बल्क वोटर और डुप्लीकेट वोटर्स का पता चला. उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति का नाम अलग-अलग बूथ की वोटर लिस्ट में मौजूद है. लिस्ट में कई जगह लोगों के फोटो नहीं हैं. वहीं, कई जगह फर्जी पते लिखे गए हैं.

राहुल गांधी का दावा- ऐसे की गई वोट चोरी

1- डुप्लीकेट वोटर्स- (11,965)- राहुल गांधी ने कहा कि 11965 मतदाता ऐसे हैं, जो दो अलग-अलग क्षेत्रों और बूथों पर वोटिंग कर रहे हैं. इसे लेकर राहुल गांधी ने कई वोटर्स के उदाहारण भी दिए. मतदाता आदित्य श्रीवास्तव का नाम बेंगलुरु और उत्तर प्रदेश दोनों जगह दर्ज है.

2- फेक और इनवैलिड एड्रेस (40,009)- राहुल गांधी ने कहा कि 40 हजार वोटर्स ऐसे हैं, जिनके पते गलत हैं या उनके पते के आगे शून्य लिखा है. इस तरह काफी वोटर्स के पते फर्जी हैं.

3- एक ही पते पर बल्क वोटर्स (10,452)- राहुल गांधी ने कहा कि 10 हजार के करीब मतदाता पाए गए हैं, जिनमें बल्क में एक ही एड्रेस है. राहुल ने कहा कि 50-60 मतदाताओं के एक ही पते पर वोट बने हुए हैं. इसके लिए राहुल ने बकायदा उन घरों की तस्वीर दिखाई, जिस पर 40, 50 और 60 की संख्या में वोटर के नाम दर्ज हैं.

4- इनवैलिड फोटो (4132)- राहुल गांधी ने बताया कि करीब 4 हजार मतदाता ऐसे हैं, जिनके फोटो नहीं है, अगर फोटो हैं, तो बहुत छोटे साइज में हैं, जिसे न देखा जा सकता है और न पहचान जा सकता है.



5- फॉर्म 6 का दुरुपयोग (30,000)- राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि फॉर्म 6 का दुरुपयोग किया गया है. फॉर्म 6 वह फॉर्म है, जिससे कोई भी नया वोटर, यानी जिसने पहले कभी वोटर कार्ड नहीं बनवाया. वह अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन करता है. इसके लिए राहुल गांधी ने कहा कि 70 साल की शकुन रानी नाम की एक बुजुर्ग महिला का फार्म 6 के जरिए नाम जोड़ा गया. उनका नाम मतदाता सूची में 2 बार दर्ज है. इस तरह वह 2 बार मतदान करती हैं. ऐसे 33 हजार लोग हैं.

