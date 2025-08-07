जिस आदित्य श्रीवास्तव का राहुल गांधी ने किया जिक्र... क्या वो तीन राज्यों में वोटर है? जानें- EC की वेबसाइट पर क्या दिखा

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए. उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र के चुनावों में धांधली का आरोप लगाया. इस दौरान उन्होंने फेक वोटर्स की पहचान का दावा करते हुए प्रजेंटेशन भी दी. इसमें राहुल गांधी ने लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव नाम के एक वोटर का EPIC नंबर पेश करते हुए दावा किया कि यह शख्स कर्नाटक के अलावा लखनऊ का भी वोटर दर्ज है. यही नहीं, उन्होंने उसे महाराष्ट्र में भी मतदाता सूची में दर्ज दिखाया.

आजतक ने इस दावे की पड़ताल के लिए चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 'वोटर सर्च' पोर्टल के जरिए सत्यापन किया. जांच में जो नतीजे सामने आए, वे राहुल गांधी के दावे से मेल नहीं खाते.

EC से मेल नहीं खाते राहुल के दावे

कारण, कर्नाटक की वोटर लिस्ट में 'Aditya Shrivastava' नाम का एक व्यक्ति दर्ज है. लेकिन लखनऊ और महाराष्ट्र, दोनों स्थानों पर जब उसी नाम और एपिक नंबर से खोज की गई, तो 'No result found' दिखाया गया.

यानी, साफ है कि इस वक्त आदित्य श्रीवास्तव फिलहाल लखनऊ का वोटर नहीं है. चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, उसका नाम महाराष्ट्र के किसी मतदाता सूची में भी नहीं है, क्योंकि दोनों जगह 'No Result Found' लिखकर आ रहा है.

हालांकि, राहुल गांधी ने जिस आदित्य श्रीवास्तव के नाम का जिक्र कर वोटर लिस्ट में किया है, वो 2024 के लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट है. सवाल यह है कि आखिर वह नाम लखनऊ और महाराष्ट्र की लिस्ट से कैसे हट गया.

Advertisement

जानकारी के मुताबिक, इसी साल मार्च में चुनाव आयोग ने एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया था कि अलग-अलग राज्यों में वोटर लिस्ट के डुप्लीकेशन को लेकर कमियां सुधारी गई हैं. एक ही शख्स अगर कई राज्यों में या दो राज्यों में वोटर है, तो उस डुप्लीकेशन को हटाया गया है.

पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि जिस आदित्य श्रीवास्तव की बात राहुल गांधी ने की है, वह कहीं किसी और मतदाता सूची में नहीं है और लखनऊ में उसका रिकॉर्ड नहीं मिलता. महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसी साल इलेक्शन कमीशन ने कई डुप्लीकेट नाम हटाए थे. ऐसा हो सकता है आदित्य श्रीवास्तव का नाम भी उसमें हो.

राहुल गांधी के आज के प्रेजेंटेशन के बाद आदित्य श्रीवास्तव का नाम जब चुनाव आयोग की लखनऊ और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में नहीं दिखा, तो चौंकना लाजमी था.

राहुल गांधी के आरोपों पर यूपी चुनाव आयोग का जवाब

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा लगाए गए दोहरी वोटर आईडी के आरोपों पर आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है. राहुल गांधी ने दावा किया था कि आदित्य श्रीवास्तव (पुत्र एसपी श्रीवास्तव) और विशाल सिंह (पुत्र महीपाल सिंह) के नाम एक से अधिक स्थानों की मतदाता सूची में दर्ज हैं.

Advertisement

इसपर यूपी चुनाव आयोग ने बिंदुवार जवाब जारी करते हुए कहा कि जांच में यह पाया गया कि दोनों मतदाता केवल बेंगलुरु अर्बन जिले की महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में ही दर्ज हैं. इन व्यक्तियों के नाम उत्तर प्रदेश की लखनऊ या वाराणसी की किसी भी मतदाता सूची में नहीं पाए गए हैं. आयोग ने स्पष्ट किया कि जिन तथ्यों का हवाला देते हुए आरोप लगाए गए, वे भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत पाए गए हैं.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदाता पोर्टल voters.eci.gov.in पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, संबंधित मतदाताओं के नाम अन्यत्र नहीं मिलते. आयोग ने इस मुद्दे पर सभी तथ्यों को सार्वजनिक डोमेन में लाकर पारदर्शिता बनाए रखने की बात कही है.

---- समाप्त ----