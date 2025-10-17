'सिंगापुर में जो हुआ, सच सामने आना चाहिए...', जुबिन गर्ग के परिवार से मिले राहुल गांधी, सरकार से किया अनुरोध

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज असम पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि जुबिन गर्ग के परिवार और असम के लोगों को पूरा हक है कि वह यह जानें कि सिंगापुर में क्या हुआ था.

राहुल गांधी ने गुवाहाटी में जुबिन के परिवार से मुलाकात की और मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने परिवार से कहा कि मैं चाहता था कि बेहतर परिस्थितियों में, खुशी के माहौल में आता. यह एक त्रासदी है जिसका सामना पूरा राज्य कर रहा है. मैंने उनके परिवार से बात की और उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि हमने हमारा जुबिन खो दिया और हम सिर्फ यही चाहते हैं कि सच सबके सामने आना चाहिए.

राहुल ने ये भी कहा कि असम सरकार को इस मामले की पूरी पारदर्शिता और तत्परता से जांच करनी चाहिए और पीड़ित परिवार को यह बताना चाहिए कि सिंगापुर में क्या हुआ था. यह सरकार का कर्तव्य है कि जो हुआ है, उसकी जल्दी से पूरी पारदर्शिता के साथ जांच करे और परिवार को बताया जाए कि आखिर सिंगापुर में क्या हुआ था.

Advertisement

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जुबिन दा कंचनजंगा की तरह थे- ईमानदार, अडिग और बेहतरीन शख्स. भारत और असम ने सिर्फ एक कलाकार नहीं खोया है, बल्कि एक महान शख्स को भी खो दिया है, जिसने अनगिनत दिलों को छुआ. ज़ुबिन दा के परिवार और असम के लोगों को सच्चाई और न्याय के अलावा कुछ और नहीं चाहिए. सरकार को जल्द से जल्द और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करनी चाहिए. मैं इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ा हूं और हरसंभव तरीके से अपना पूर्ण समर्थन देता हूं.

#WATCH | Kamrup, Assam: After paying tribute to singer Zubeen Garg, Leader of the Opposition Rahul Gandhi, says, "I mentioned to the family that I would have liked to come under better circumstances, happier circumstances. When I was 17 years old, I went for a mountaineering… pic.twitter.com/6zyp5A8Z0A — ANI (@ANI) October 17, 2025

राहुल गांधी ने इससे पहले जुबिन को श्रद्धांजलि भी दी. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत में एसआईटी इस मामले पर अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है.

---- समाप्त ----