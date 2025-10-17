scorecardresearch
 

'सिंगापुर में जो हुआ, सच सामने आना चाहिए...', जुबिन गर्ग के परिवार से मिले राहुल गांधी, सरकार से किया अनुरोध

जुबिन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर के सेंट जॉन्स द्वीप के पास तैरते समय रहस्यम परिस्थितियों में मौत हो गई थी. उस वक्त वे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के सांस्कृतिक ब्रांड एंबेसडर के तौर पर सिंगापुर में मौजूद थे.

राहुल गांधी ने असम में जुबिन गर्ग के परिवार से की मुलाकात (Photo: X/RahulGandhi)
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज असम पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि जुबिन गर्ग के परिवार और असम के लोगों को पूरा हक है कि वह यह जानें कि सिंगापुर में क्या हुआ था.

राहुल गांधी ने गुवाहाटी में जुबिन के परिवार से मुलाकात की और मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने परिवार से कहा कि मैं चाहता था कि बेहतर परिस्थितियों में, खुशी के माहौल में आता. यह एक त्रासदी है जिसका सामना पूरा राज्य कर रहा है. मैंने उनके परिवार से बात की और उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि हमने हमारा जुबिन खो दिया और हम सिर्फ यही चाहते हैं कि सच सबके सामने आना चाहिए.

राहुल ने ये भी कहा कि असम सरकार को इस मामले की पूरी पारदर्शिता और तत्परता से जांच करनी चाहिए और पीड़ित परिवार को यह बताना चाहिए कि सिंगापुर में क्या हुआ था. यह सरकार का कर्तव्य है कि जो हुआ है, उसकी जल्दी से पूरी पारदर्शिता के साथ जांच करे और परिवार को बताया जाए कि आखिर सिंगापुर में क्या हुआ था.

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जुबिन दा कंचनजंगा की तरह थे- ईमानदार, अडिग और बेहतरीन शख्स. भारत और असम ने सिर्फ एक कलाकार नहीं खोया है, बल्कि एक महान शख्स को भी खो दिया है, जिसने अनगिनत दिलों को छुआ. ज़ुबिन दा के परिवार और असम के लोगों को सच्चाई और न्याय के अलावा कुछ और नहीं चाहिए. सरकार को जल्द से जल्द और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करनी चाहिए. मैं इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ा हूं और हरसंभव तरीके से अपना पूर्ण समर्थन देता हूं.

राहुल गांधी ने इससे पहले जुबिन को श्रद्धांजलि भी दी.  असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत में एसआईटी इस मामले पर अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है.

