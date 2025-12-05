पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में डिनर... राहुल-खड़गे को न्योता नहीं, शशि थरूर को बुलाया

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं. उनका दो दिनों का दौरा आज खत्म हो रहा है. ऐसे में वह आज रात रूस के लिए रवाना हो जाएंगे. इससे पहले राष्ट्रपति भवन में पुतिन के सम्मान में डिनर का आयोजन किया जा रहा है. लेकिन खबर है कि शशि थरूर को इसके लिए न्योता भेजा गया है.

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आयोजित डिनर में आमंत्रित नहीं किया गया है जबकि कांग्रेस संसद शशि थरूर को आमंत्रित किया गया है.

यह खबर ऐसे समय पर सामने आई है, जब एक दिन पहले ही कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि आमतौर पर परंपरा है कि जो भी बाहर से आता है, वह लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलता है. ऐसा वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी की सरकारों के दौरान होता था. लेकिन आजकल विदेशी मेहमान या जब मैं विदेश जाता हूं तो केंद्र सरकार उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन से न मिलने की सलाह देती है.

राहुल गांधी के इस आरोपों को सरकारी सूत्रों ने निराधार बताते हुए खारिज किया था. सरकार ने बताया था कि राहुल गांधी नौ जून 2024 को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने थे और वह अब तक चार राष्ट्राध्यक्षों से मिल चुके हैं. इनमें बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शामिल हैं.

सूत्रों ने ये भी स्पष्ट किया कि यह विदेश मंत्रालय तय नहीं करता बल्कि भारत आ रहा डेलिगेशन तय करता है कि क्या वह सरकार से बाहर किसी शख्स से मिलना चाहता है या नहीं.

बता दें कि इस बीच पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आज होने वाले डिनर की तैयारियां की जा रही हैं. राजनीति से लेकर बिजनेस और कल्चर तमाम क्षेत्रों से प्रमुख हस्तियों को इस डिनर के लिए न्योता भेज गया है. सूत्रों के मुताबिक, स्टेट डिनर में भारत और रूस दोनों देशों के व्यंजन होंगे. जिनमें कश्मीरी वाजवान से लेकर रशियन बोर्शे शामिल हैं.

