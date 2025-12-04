scorecardresearch
 
व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन में एंडगेम क्या है? जानें, आजतक के इंटरव्यू में राष्ट्रपति ने क्या दिया जवाब

भारत दौरे पर आ रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध के दो ही विकल्प हो सकते हैं. इंडिया टुडे ग्रुप के साथ वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राष्ट्रपति पुतिन ने भारत-रूस संबंधों, यूक्रेन युद्ध और वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर विस्तार से बात की.

पुतिन ने कहा कि यूक्रेन अपनी सेना वापस बुलाए. (Photo: ITG)
भारत दौरे पर आ रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध और इसके संभावित नतीजों पर विस्तार से बात की है. क्रेमलिन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 'India Today Group' को दिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वर्ल्ड पॉलिटिक्स, भारत-रूस रिश्ते, यूक्रेन युद्ध पर विस्तार से बात की. 

इंडिया टुडे ग्रुप की अंजना ओम कश्यप और गीता मोहन ने उनसे बात की. जब राष्ट्रपति पुतिन से अंजना ओम कश्यप ने पूछा कि यूक्रेन में व्लादिमीर पुतिन का एंडगेम क्या है? तो उन्होंने यूक्रेन युद्ध के बारे में अपने विचार बताए.

इस प्रश्न के जवाब में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि इस युद्ध के दो ही समाधान हैं, या तो रूस युद्ध के जरिए रिपब्लिक को आजाद कर दे या यूक्रेन अपने सैनिकों को वापस बुला ले. 

राष्ट्रपति पुतिन ने आजतक से कहा, "देखिए मैंने इसका जवाब दे दिया है. हमने आठ सालों तक स्वघोषित गणराज्यों को मान्यता नहीं दी. अब  8 सालों से हमने आजादी घोषित कर दी है, हम लोग यूक्रेन के बाकी हिस्सों और इन रिपब्लिक्स के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे थे. जब हमें ये समझ में आग कि ऐसा करना असंभव सा है तो हम इन्हें मान्यता देने पर मजबूर हो गए."

पुतिन ने कहा कि अब एक ही विकल्प है कि या तो हम सैन्य समाधान के जरिये उन क्षेत्रों को स्वतंत्र कराएं या यूक्रेन इन इलाकों से अपनी सेना वापस कर ले. आजतक के साथ राष्ट्रपति पुतिन का यह इंटरव्यू आज रात 9 बजे प्रसारित किया जाएगा. 

रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने आजतक को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी "दबाव में आने वालों में से नहीं हैं," यह बात उन्होंने इस सवाल के जवाब में कही कि क्या US टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव डाल रहा है. 
 
ये पूरा इंटरव्यू क्रेमलिन के ऐतिहासिक एकातेरिना (कैथरीन) हॉल के अंदर रिकॉर्ड किया गया.

इस इंटरव्यू में राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि दुनिया ने भारत की मज़बूत और स्पष्ट स्थिति देखी है और देश अपने नेतृत्व पर गर्व कर सकता है. उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया.

बातचीत की शुरुआत में 73 वर्षीय रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें इंडिया टुडे टीम का क्रेमलिन में स्वागत करके खुशी हो रही है और उम्मीद है कि वे मॉस्को में अपना समय आनंद से बिता रहे हैं. राष्ट्रपति ने बताया कि वह अपने 'मित्र, प्रधानमंत्री मोदी' से मिलने के लिए यात्रा पर निकलने को लेकर बहुत खुश हैं.

---- समाप्त ----
