पंजाब पुलिस AGTF को बड़ी कामयाबी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो मोस्ट वांटेड शूटर गिरफ्तार

पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) हरियाणा की सीमा के पास से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो मोस्ट वांटेड शूटर्स को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि दोनों अपराधियों पर 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं.
पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ने पटियाला-अंबाला हाईवे के पास से एक गांव से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो शूटर्स को गिरफ्तार किया है. ये गिरफ्तारी संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन का हिस्सा है.
पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 1 ग्लॉक 9 मिमी पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किया है. इस मामले में SAS नगर के स्टेट क्राइम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है.
'विक्की हत्या मामले में भी वांछित'
शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों आरोपियों ने फाजिल्का में भारत रतन उर्फ विक्की की हत्या मामले में भी वांछित थे. विदेशी हैंडलर्स के निर्देश पर वे पंजाब में सनसनीखेज अपराध करने के लिए लौटे थे.
पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास व्यापक है और उनके खिलाफ पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात में हत्या, डकैती, उगाही और हथियार अधिनियम समेत 15 से ज्यादा जघन्य अपराधों के मामले दर्ज हैं.
In a major breakthrough, Anti Gangster Task Force (#AGTF) Punjab, arrests two most-wanted Lawrence Bishnoi gang operatives from #Patiala-#Ambala Highway near Village Shambhu.— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) August 14, 2025
Preliminary investigation reveals that they fled to #Nepal after committing the murder & returned on… pic.twitter.com/5Kb9l43tBe
पंजाब पुलिस संगठित अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है. डीजीपी गौरव यादव ने कहा, 'पंजाब पुलिस संगठित अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. ये गिरफ्तारी राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.'
पंजाब पुलिस ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर संगठित अपराध और अपराधियों के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ रखा है. इस ऑपरेशन से न केवल लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कमर टूटने की उम्मीद है, बल्कि ये भी स्पष्ट हो गया है कि पंजाब पुलिस अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है.