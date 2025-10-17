7 करोड़ कैश, 2.5 KG गोल्ड, लग्जरी घड़ियां... पंजाब DIG के ठिकानों से CBI को क्या-क्या मिला

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने ने पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर मामले में बड़ी कार्रवाई की है. सीबीआई ने रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार भुल्लर के पंजाब और चंडीगढ़ में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की. इस दौरान उनके ठिकानों से बेतहाशा नकदी और आभूषण जब्त किए गए हैं.

इस अधिकारी को एक कारोबारी से उसके सहयोगी के माध्यम से रिश्वत मांगते और स्वीकार करते पकड़ा गया था ताकि शिकायतकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निपटाया जा सके. साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा सके कि उसके खिलाफ कोई और पुलिस कार्रवाई न हो.

इस तलाशी के दौरान अधिकारी के छत्तीसगढ़ आवास से बड़ी संख्या में नकदी और आभूषण जब्त किए गए. तलाशी के दौरान 7.5 करोड़ रुपये की नकदी, लगभग 2.5 किलोग्राम के सोने के आभूषण, 26 लग्जरी घड़ियां जिनमें रॉलेक्स और राडो जैसी ब्रांडेड घड़ियां भी शामिल हैं.

इसके साथ ही अधिकारी के परिवार के सदस्यों के नाम से 50 से ज्यादा अचल संपत्तियों और संदिग्ध बेनामी इकाइयों के दस्तावेज, लॉकर की चाबियां और कई बैंक अकाउंट्स की डिटेल मिली है. इसके साथ ही समराला में उनके फॉर्महाउस से 100 कारतूसों के साथ चार बंदूकें बरामद की गई. शराब की 108 बोतलें, 5.7 लाख रुपये नकद और 17 कारतूस जब्त किए गए. इसके साथ ही कथित बिचौलिए के आवास से 21 लाख रुपये नकद बरामद किया गया.

Advertisement

बता दें कि यह पूरा मामला एक स्क्रैप डीलर की शिकायत से शुरू हुआ. 11 अक्टूबर को चंडीगढ़ सीबीआई दफ्तर में भुल्लर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी. कारोबारी का आरोप था कि डीआईजी भुल्लर उसे धमकाकर रिश्वत मांग रहे थे. शिकायत के अनुसार, भुल्लर ने कारोबारी के खिलाफ एक फर्जी मुकदमा दर्ज किया था और उसे खत्म करने के लिए आठ लाख रुपये की मांग की थी. इसी शिकायत के आधार पर सीबीआई ने पूरी कार्रवाई शुरू की.

जांच में यह भी सामने आया कि डीआईजी भुल्लर सिर्फ एक बार रिश्वत नहीं बल्कि हर महीने 5 लाख रुपये की फिक्स डिमांड कारोबारी से कर रहे थे. आरोपी अफसर की यह हरकत कारोबारी को बेहद परेशान कर रही थी. आखिरकार तंग आकर उसने सीबीआई का दरवाजा खटखटाया.

---- समाप्त ----