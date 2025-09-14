scorecardresearch
 

दिल्ली के कनॉट प्लेस में हंगामा, भारत-पाकिस्तान मैच दिखाने के खिलाफ प्रदर्शन

दिल्ली में एक बार में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप मैच के प्रसारण के खिलाफ जोरदार विरोध हो रहा है. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि कुछ व्यापारी मुनाफे के लिए मैच दिखा रहे हैं, जो देश के लिए अनैतिक है.

दिल्ली में भारत-PAK के मैच के खिलाफ प्रदर्शन. (photo: X @Saurabh_MLAgk)
दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित माई स्क्वायर बार में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप मैच के प्रसारण के खिलाफ जोरदार विरोध हो रहा है. प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि कुछ व्यापारी मुनाफे के लिए इस मैच को दिखा रहे हैं, जबकि देश आतंकवाद और सीमा पर शहीदों के मुद्दों से जूझ रहा है. प्रदर्शन के दौरान लोग हाथों में तख्तियां और तिरंगा लेकर नारेबाजी कर रहे थे.

विरोध प्रदर्शन के दौरान लोग हाथों में तख्तियां और तिरंगा लेकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे है. प्रदर्शनकारी सरकार और व्यावसायिक हितों पर सवाल उठा रहे थे. इस विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां लोग सरकार की नीतियों और व्यापारिक हितों के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं.

सौरभ भारद्वाज ने साधा निशाना

AAP नेता और दिल्ली के पूर्व शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर इस घटना का एक वीडियो शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को साझा कर उन्होंने लिखा, 'आज दिल्ली के कनॉट प्लेस में माई स्क्वायर बार में मैच का विरोध चल रहा है. भारत-पाकिस्तान मैच दिखाना और पैसा कमाना. जो पहलगाम में मरे, देश के बॉर्डर पर शहीद हुए, उनकी फिक्र ना सरकार को है, ना कुछ व्यापारियों को. इंकलाब जिंदाबाद.'

'प्रसारण से मुनाफा कमाना अनैतिक'

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश आतंकवाद और सीमा पर शहीदों के मुद्दों से जूझ रहा है, ऐसे वक्त में भारत-पाकिस्तान मैच के प्रसारण से मुनाफा कमाना अनैतिक है. उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसे आयोजनों पर रोक लगाई जाए और शहीदों के परिवारों को न्याय दिलाया जाए.

इसके अलावा मैच से पहले कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने अपने समर्थकों के साथ हाथों में कैंडल लेकर भारत-पाकिस्तान मैच के खिलाफ  प्रदर्शन किया. इस दौरान लोगों ने BCCI और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

वहीं, विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने सुरक्षा-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में पुलिसबल को तैनात कर दिया है. हालांकि, किसी भी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिली. इस घटना ने एक बार फिर से राजनीतिक और सामाजिक बहस को हवा दी है.

