फार्महाउस में छिपाई गई एक साड़ी ने 'अति आत्मविश्वास' से भरे प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद तक कैसे पहुंचाया?

कर्नाटक के पूर्व सांसद और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की विशेष अदालत ने बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. प्रज्वल के खिलाफ मामला 28 अप्रैल 2024 को दर्ज हुआ. शिकायतकर्ता उनकी 47 साल की पूर्व नौकरानी थी. उसने बताया कि एक नहीं, बल्कि दो बार प्रज्वल ने उसके साथ ज़बरदस्ती की. यही नहीं, उसने हिम्मत करके घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया था.

एक साड़ी ने प्रज्वल रेवन्ना को पहुंचाया सलाखों के पीछे (Photo: PTI)
पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना रेप मामले में दोषी ठहराए गए हैं. उन्हें इस अपराध के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. लेकिन क्या आपको पता है कि रेवन्ना को जेल की सलाखों तक पहुंचाने में एक साड़ी की अहम भूमिका रही है, जिसे खुद रेवन्ना ने ही अपने फार्महाउस में छिपाया था. 

यह साड़ी पीड़िता की थी और यह पीड़िता रेवन्ना की घरेलू सहायिका थी, जिसका दो मौकों पर रेवन्ना ने रेप किया था. यह साड़ी इस पूरे केस में अहम सबूत थी. जांचकर्ताओं के मुताबिक, रेप के बाद रेवन्ना ने जबरन पीड़िता की साड़ी रख ली थी. इस साड़ी पर रेवन्ना के स्पर्म के अंश थे.

लेकिन प्रज्वल रेवन्ना ने इस साड़ी को नष्ट करने के बजाए इसे कथित तौर पर अपने फार्महाउस की अटारी में छिपा दिया था. उसे यकीन था कि इस साड़ी का कभी पता नहीं लगाया जा सकेगा लेकिन इसी गलती ने उसके अति आत्मविश्वास को धराशायी कर दिया.

जांच के दौरान जब पुलिस अधिकारी ने पीड़िता से पूछा कि उसने घटना के समय क्या पहना था. तो पीड़िता ने बताया कि उसने साड़ी पहनी थी और वो साड़ी रेवन्ना ने उसे कभी नहीं लौटाई और यह साड़ी उसके फार्महाउस की अटारी में हो सकती है.

इसके बाद पुलिस ने रेवन्ना के फार्महाउस पर छापेमारी की और उन्हें यहां से वह साड़ी मिली. इस साड़ी को फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजा गया, जिसमें साड़ी पर सीमेन की पुष्टि हुई. डीएनए एनालिसिस में यह सीमेन रेवन्ना से मैच कर गया.

जांचकर्ताओं का कहना है कि पीड़िता के बयान के साथ-साथ इस साड़ी ने उनके केस को मजबूती दी और आखिकार रेवन्ना को सलाखों के पीछे पहुंचाया.

क्या है मामला?

अप्रैल 2024 की बात है. लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर था. तभी अचानक सोशल मीडिया पर प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो वायरल हो गए. इनमें वह अपनी घरेलू सहायिका के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आए. शुरुआत में उन्होंने इसे सियासी साजिश करार दिया. लेकिन दबाव बढ़ता गया तो मतदान के बाद विदेश चले गए.

27 अप्रैल 2024 को पूर्व घरेलू सहायिका की शिकायत पर उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ. उसने बताया कि एक नहीं, बल्कि दो बार प्रज्वल ने उसके साथ ज़बरदस्ती की. यही नहीं, उसने हिम्मत करके घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया था. 

बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना पर सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन अलग-अलग महिलाओं ने दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं.

---- समाप्त ----
