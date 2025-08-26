गुजरात दौरे का दूसरा दिन: PM मोदी आज मारुति सुजुकी की नई EV यूनिट का करेंगे उद्घाटन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को मिलेगा बढ़ावा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर हैं. आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, जहां वह आज अहमदाबाद के हंसलपुर में मारुति सुजुकी के प्लांट में कंपनी की नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) यूनिट का उद्घाटन करेंगे. ये कदम भारत के ऑटोमोटिव सेक्टर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

पीएम मोदी सुबह करीब 10 बजे हंसलपुर स्थित मारुति सुजुकी के प्लांट पहुंचेंगे, जहां वह कंपनी की नई बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV) यूनिट का उद्घाटन करेंगे. इस अवसर पर मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV 'ई विटारा' को लॉन्च करेगी. उद्घाटन के साथ ही इस प्लांट में आज से ही इस इलेक्ट्रिक वाहन के पहले बैच का उत्पादन शुरू हो जाएगा. 'ई विटारा' मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में पहली पेशकश होगी जो भारत के बढ़ते EV बाजार में कंपनी की स्थिति को और मजबूत करेगी.

'तेजी से बढ़ रहा है गुजरात'

पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के पहले दिन अहमदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रगति और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में इसके योगदान की सराहना की थी.

उन्होंने कहा था, 'गुजरात मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.'

Advertisement

100 से ज्यादा देशों को निर्यात की जाएगी बैटरी

PM कार्यालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा, 'मेक इन इंडिया की सफलता के उदाहरण के रूप में प्रधानमंत्री सुजुकी के पहले ग्लोबल स्ट्रैटेजिक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV) 'ई विटारा' का उद्घाटन करेंगे. अब भारत में निर्मित इस बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्यात यूरोप और जापान जैसे 100 से ज्यादा देशों में किया जाएगा. इस उपलब्धि के साथ भारत अब सुजुकी के इलेक्ट्रिक वाहनों के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में काम करेगा.'

आपको बता दें कि हंसलपुर में मारुति सुजुकी का ये नया प्लांट न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा. इस परियोजना से गुजरात के औद्योगिक विकास को और गति मिलेगी, जिससे राज्य भारत के मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोटिव हब के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा.

PM ने की कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन

वहीं, पीएम मोदी ने सोमवार को अहमदाबाद में एक भव्य रोड शो किया. इस दौरान पूरे रास्ते भारी भीड़ उमड़ी, इसके बाद प्रधानमंत्री ने 5,400 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया.

पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा, गुजरात की ये धरती, दो मोहन की धरती है. एक सुदर्शन-चक्रधारी मोहन यानी हमारे द्वारकाधीश श्रीकृष्ण और दूसरे, चरखाधारी मोहन यानी साबरमती के संत, पूज्य बापू. भारत आज इन दोनों के दिखाए रास्ते पर चलकर के निरंतर सशक्त होता जा रहा है. सुदर्शन-चक्रधारी मोहन ने हमें सिखाया है कि देश की, समाज की रक्षा कैसे करते हैं.

Advertisement

---- समाप्त ----