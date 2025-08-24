scorecardresearch
 

Feedback

1.5KM रोड शो, 5477 करोड़ रुपये की देंगे सौगात... PM मोदी का 25-26 अगस्त को गुजरात दौरा

पीएम मोदी अहमदाबाद में डेढ़ किलोमीटर का रोड शो करेंगे और 5477 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास-लोकार्पण करेंगे. इसमें अहमदाबाद, गांधीनगर और मेहसाणा के विकास कार्य शामिल हैं. जानें पीएम मोदी का 25-26 अगस्त का पूरा कार्यक्रम.

Advertisement
X
PM मोदी 25 अगस्त को गुजरात के लिए रवाना होंगे. (Photo- ITG)
PM मोदी 25 अगस्त को गुजरात के लिए रवाना होंगे. (Photo- ITG)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25-26 अगस्त को दो दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे अहमदाबाद, गांधीनगर और मेहसाणा में कुल 5477 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे.

पीएम मोदी 25 अगस्त की शाम 6 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे, जहां वे 1.5 किमी लंबा रोड शो करेंगे. इसके बाद वे निकोल इलाके के खोडलधाम मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे. राज्य सरकार के प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न विभागों के अंतर्गत विकास कार्यों की सौगात देंगे.

यह भी पढ़ें: 'पिछली सरकारों ने देश को वोट बैंक की राजनीति में उलझाकर रखा', पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला

सम्बंधित ख़बरें

sudarshan chakra drdo iadws
सामने आया भारत का सुदर्शन चक्र... DRDO ने किया टेस्ट, ऑपरेशन सिंदूर में PAK की बजाई थी बैंड 
तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर झूठ बांटने का आरोप लगाया (File Photo: PTI)
'जुमलों के सुपरमार्केट और झूठ के थोक विक्रेता हैं मोदी', तेजस्वी का प्रधानमंत्री पर हमला 
Debate Wizard: 30 Days in Jail, Will the Chair Go? | Big Questions for the CM, PM, and Ministers
क्या 30 दिन की जेल होने पर नेताओं की कुर्सी जाना सही? देखें बहस बाजीगर 
6 submarines will be built in India with German AIP technology
केंद्र ने भारत में बनने वाली 6 पनडुब्बियों के सौदे पर बातचीत को दी हरी झंडी, जर्मन तकनीक से होगा निर्माण 
PM Modi made a scathing attack on Congress
'पिछली सरकारों ने देश को वोट बैंक की राजनीति में उलझाकर रखा', पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला 

इनमें रेलवे (1404 करोड़ रुपये), शहरी विकास (2548 करोड़ रुपये), ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स (1122 करोड़ रुपये), सड़क और भवन (307 करोड़ रुपये) और राजस्व विभाग (96 करोड़ रुपये) शामिल हैं. अहमदाबाद को अकेले 3125 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लाभ मिलेगा. वहीं, गांधीनगर को 555 करोड़ और मेहसाणा को 1400 करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी.

Advertisement

कार्यक्रमों के बाद गांधीनगर राजभवन में ठहरेंगे पीएम

गुजरात सरकार ने वर्ष 2025 को शहरी विकास वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है. ऐसे में इन परियोजनाओं को राज्य के नागरिकों की सुविधा और खुशहाली बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है. प्रधानमंत्री 25 अगस्त की रात गांधीनगर राजभवन में ठहरेंगे.

यह भी पढ़ें: गगनयान, स्पेस स्टेशन और नई ऊंचाइयां... PM मोदी ने अंतरिक्ष दिवस पर बताया भारत का विजन

पीएम मोदी का 26 अगस्त का कार्यक्रम

दौरे के दूसरे दिन यानी 26 अगस्त को वे गांधीनगर से अहमदाबाद जिले के हांसलपुर स्थित मारुति सुजुकी के प्लांट का दौरा करेंगे. यहां वे कंपनी की नई EV यूनिट की शुरुआत करेंगे. इसी दिन इस ब्रांड के इलेक्ट्रिक व्हीकल के पहले बैच का उत्पादन भी शुरू होगा.

कंपनी की यह कार इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट की पहली कार होगी, जो इसे अलग पहचान दिलाएगी. दोपहर बाद पीएम मोदी अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement