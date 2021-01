US फर्म से मोदी को टॉप रैंकिंग मिलने पर BJP गदगद, नड्डा बोले- मुश्किल समय में नंबर 1 बने PM

अमेरिकी डाटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे स्वीकार्य नेता बताने पर भारतीय जनता पार्टी गदगद है. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि इससे स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को न सिर्फ देश में सभी क्षेत्रों और आबादी वर्ग में मान्यता और स्वीकृति मिल रही है बल्कि अपने देश के प्रति समर्पण की वजह से वह विदेशों में भी लोकप्रिय हो रहे हैं.

बता दें कि अमेरिकी डाटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने 55 प्रतिशत रेटिंग के साथ पीएम मोदी को दुनिया का सबसे स्वीकार्य नेता माना है. ये फर्म दुनिया के टॉप नेताओं के कार्यकाल, उनकी लोकप्रियता, उनकी नीतियों पर नजर रखती है. मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक, 75 फीसदी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया, जबकि 20 फीसदी ने उन्हें स्वीकार्य नहीं किया, जिससे उनकी कुल स्वीकृति रेटिंग 55 रही है.

इस रैंकिंग को पीएम मोदी की जन स्वीकृति बताते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी इस चुनौतीपूर्ण वक्त में दुनिया के नंबर वन नेता रहे हैं.

नड्डा ने कहा कि जब से मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश में आई है, लोगों का सरकार में गजब का भरोसा बढ़ा है, लोगों को विश्वास हुआ है देश सही दिशा में जा रहा है. ये रेटिंग इस बात का प्रतीक है कि उनका योग्य नेतृत्व और कठिन परिश्रम हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है.

