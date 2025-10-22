scorecardresearch
 

Feedback

'दो महान लोकतंत्र दुनिया को उम्मीद की रोशनी दिखाते रहें...', PM मोदी ने दिवाली की बधाई के लिए ट्रंप को कहा Thank You

प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दिवाली की बधाई देने के लिए धन्यवाद कहा और दोनों लोकतंत्रों की एकजुटता और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर खड़े रहने पर जोर दिया. ट्रंप ने भी दिवाली पर सभी अमेरिकी नागरिकों को शुभकामनाएं दीं और अच्छाई की विजय का संदेश साझा किया.

Advertisement
X
ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मनाई थी दिवाली (File Photo: ITG)
ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मनाई थी दिवाली (File Photo: ITG)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए दिवाली पर बधाई संदेश देने के लिए शुक्रिया अदा किया है. पिछले दिनों दिवाली के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को फोन करके बधाई दी थी.

नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप, आपके फ़ोन कॉल और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. प्रकाश के इस पर्व पर, हमारे दो महान लोकतंत्र दुनिया को उम्मीद की रोशनी दिखाते रहें और आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ एकजुट रहें."

ट्रंप ने दिवाली पर दी थी बधाई...

व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रोशनी के त्योहार दिवाली मनाने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं दीं. इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "आज, मैं दिवाली, 'रोशनी का त्योहार' मनाने वाले हर अमेरिकी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं."

सम्बंधित ख़बरें

डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में दिवाली समारोह के दौरान दीप जलाई (Photo: Reuters)
व्हाइट हाउस में ट्रंप ने मनाई दिवाली, PM मोदी से ट्रेड पर बातचीत का किया दावा 
रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने भारत-पाक के बीच परमाणु युद्ध रोकने में निभाई अहम भूमिका (Photo: AFP)
'7 विमान मार गिराए गए...', ट्रंप ने फिर लिया भारत-पाक के बीच सीजफायर करवाने का क्रेडिट 
रूस की मांगों पर असहमति के चलते ट्रंप–पुतिन बैठक स्थगित हुई (File Photo: Reuters)
रूस-यूक्रेन युद्ध पर बुडापेस्ट में ट्रंप-पुतिन की बैठक स्थगित, सीजफायर पर बातचीत रुकी 
US President Donald Trump gestures during a meeting with Australia's Prime Minister Anthony Albanese in the Cabinet Room at the White House, in Washington, DC. (Reuters)
'तुम मुझे कभी पसंद नहीं करोगे': ऑस्ट्रेलियाई राजदूत पर भड़के ट्रंप, कहा- माफी मांगनी चाहिए  
वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कोलंबिया को वेनेजुएला को एक देश बताया
वेनेजुएला ने US को दी चेतावनी, कहा- किसी एक को छुआ तो दोनों पर असर पड़ेगा 

यह भी पढ़ें: 'भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो और लगाएंगे टैरिफ', डोनाल्ड ट्रंप की धमकी

ट्रंप ने आगे कहा, "कई अमेरिकियों के लिए, दिवाली अंधकार पर प्रकाश की विजय का एक शाश्वत स्मरण है. यह परिवारों और दोस्तों को एक साथ लाकर समुदाय का जश्न मनाने, उम्मीद से ताकत हासिल करने और नवीनीकरण की स्थायी भावना को अपनाने का भी वक्त है."

Advertisement

उन्होंने आगे कहा, "लाखों नागरिक दीये और लालटेन जलाते हैं, और हम इस शाश्वत सत्य पर प्रसन्न होते हैं कि अच्छाई की हमेशा बुराई पर विजय होती है. दिवाली मनाने वाले प्रत्येक अमेरिकी के लिए, ईश्वर करे कि यह त्यौहार स्थायी शांति, समृद्धि, आशा और शांति लाए."

 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement