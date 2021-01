यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में युवाओं का दमदार भाषण, पीएम मोदी ने की सुनने की अपील

स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर मंगलवार को यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का आयोजन किया गया. इस दौरान कई युवाओं ने दमदार भाषण दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही कुछ युवाओं के भाषण को अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. पीएम मोदी ने करीब हर राज्य के युवा के वीडियो को साझा किया है.

भाषण में कुछ युवाओं ने जहां आत्मनिर्भर भारत पर जोर देने की बात कही तो कुछ ने वोकल फॉर लोकल पर जोरदार भाषण दिया. इसके अलावा कुछ युवाओं ने डिजिटल इंडिया पर भी भाषण दिया. प्रधानमंत्री ने युवाओं के इन भाषण को साझा करते हुए लोगों से सुनने की अपील भी की.

इससे पहले पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले देश में ये धारणा बन गई थी कि अगर कोई युवक राजनीति की तरफ रुख करता था तो घर वाले कहते थे कि बच्चा बिगड़ रहा है, क्योंकि राजनीति का मतलब ही बन गया था- झगड़ा, फसाद, लूट-खसोट, भ्रष्टाचार! लोग कहते थे कि सब कुछ बदल सकता है लेकिन सियासत नहीं बदल सकती.

Meet Jill Nilkanth Barot from Gujarat. At the National Youth Parliament Festival, she highlighted several interesting points to make India self-reliant by going 'vocal for local'. Do hear her views. https://t.co/ieJmTsJ2Jy