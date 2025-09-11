पीएम मोदी देहरादून पहुंचे, बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात कर जाना दर्द

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा कर रहे हैं. इसी क्रम में आज पीएम प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और राहत कार्यों की समीक्षा के लिए देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों से भी मुलाकात की और उनका दर्द जाना. इस मौके पर सीएम ने कहा, 'आपदा की इस घड़ी में पीएम की प्रदेशवासियों के बीच उपस्थिति पीड़ितों के प्रति उनकी संवेदनशीलता दिखाती है.'

गुरुवार शाम को पीएम मोदी देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके मंत्रिमंडल ने उनका स्वागत किया. इसके बाद पीएम ने एयरपोर्ट पर ही एक उच्च स्तरीय बैठक की, जहां उन्होंने राष्ट्रीय राहत बल (NDRF), राज्य आपदा राहत बल (SDRF) और आपदा मित्रों के साथ चर्चा की. इस बैठक में राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जा रही है. हालांकि, मौसम की खराब स्थिति के कारण प्रधानमंत्री का आपदा प्रभावित क्षेत्रों धराली और थराली का हवाई दौरा टल सकता है.

सीएम ने किया PM का स्वागत

पीएम के देहरादून पहुंचने पर सीएम धामी ने कहा, 'आपदा प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण एवं राहत, बचाव व पुनर्वास कार्यों की समीक्षा हेतु देहरादून पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया. प्राकृतिक आपदा की इस कठिन घड़ी में उनकी प्रदेशवासियों के बीच उपस्थिति प्रभावितों के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता को दिखाती है.'

बारिश-बाढ़ से राज्य में भारी तबाही

उत्तराखंड में इस साल भारी बारिश और बाढ़ के कारण व्यापक तबाही हुई है, जिससे करोड़ों रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है. कई गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जहां ना केवल कई लोग अपनी जान गवां चुके हैं, बल्कि पशुधन को भी भारी क्षति पहुंची है. राज्य सरकार ने केंद्र से आपदा राहत के लिए 5,700 करोड़ रुपये की मांग की है और प्रधानमंत्री के दौरे से इस संबंध में महत्वपूर्ण फैसला लिए जाने की उम्मीद है.

