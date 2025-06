'आपातकाल थोपने वाले हार गए...', मन की बात में इमरजेंसी का जिक्र कर बोले PM मोदी

PM मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम के 123वें एपिसोड में योग दिवस का जिक्र किया है और योग दिवस की थीम को लेकर भी चर्चा की. पीएम ने कहा कि इस बार की थीम भी बहुत खास थी, 'Yoga for One Earth, One Health, यानी, 'एक पृथ्वी - एक स्वास्थ्य'. ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक दिशा है जो हमें 'वसुधैव कुटुंबकम' का एहसास कराती है.

Advertisement

X