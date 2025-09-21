scorecardresearch
 

'मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं, निवेश को बढ़ावा दें...', प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में सभी राज्यों से की अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए 22 सितंबर से शुरू होने वाले पर्व के अवसर पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नई जीएसटी सुधार लागू होने की घोषणा की. उन्होंने अपने संबोधन में सभी राज्यों से खास अपील भी की है.

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत का सपना कैसे पूरा किया जा सकता है (Photo: PTI)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को शाम पांच बजे राष्ट्र को संबोधित किया. उन्होंने देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कल से शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि आरंभ हो रहा है. उन्होंने बताया कि नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है. सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू हो जाएंगे. प्रधानमंत्री ने इसे देश में एक 'जीएसटी बचत उत्सव' करार दिया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म का महत्व बताया. उन्होंने कहा कि साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की दिशा में कदम बढ़ाया. पहले दशकों तक देश में विभिन्न प्रकार के टैक्स लागू थे. क शहर से दूसरे शहर माल भेजना कठिन था, कई फॉर्म भरने पड़ते थे और अनेक चेकपोस्ट पार करने पड़ते थे. लेकिन देश में विभिन्न टैक्सों का जाल हट गया और 'वन नेशन वन टैक्स' का सपना साकार हुआ.

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि बीते ग्यारह साल के उनका कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले और मिडिल क्लास में शामिल हुए. जीएसटी में कटौती से अब गरीब और मध्यम वर्ग दोनों को फायदा होगा.

इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में कटौती मिलकर 1 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत का अवसर देगी. प्रधानमंत्री ने इसे 'बचत उत्सव' बताया.

स्वदेशी और देश की समृद्धि

प्रधानमंत्री ने देशवासियों से स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की. उन्होंने कहा कि हर घर और दुकान को स्वदेशी से सजाना चाहिए. गर्व से कहें कि यह स्वदेशी है और मैं स्वदेशी खरीदता हूं. 

साथ ही सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दें और निवेश के लिए माहौल बनाएं. केंद्र और राज्य मिलकर काम करें तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा और हर राज्य विकसित होगा.

