ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार कोलकाता में सेना सम्मेलन में शाम‍िल होंगे प्रधानमंत्री मोदी

कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री सेना के शीर्ष अधिकारियों से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भविष्य के लिए अपनी विजन भी साझा करेंगे. रक्षा सूत्रों के मुताबिक, पीएम को इस दौरान थिएटर कमांड्स (Theatre Commands) के गठन की प्रगति पर भी जानकारी दी जाएगी. ये कमांड्स भविष्य के युद्धों को संयुक्त और कुशल तरीके से लड़ने के लिए बनाए जा रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार कोलकाता में होने वाले Combined Commanders Conference को संबोधित करेंगे. खास बात यह है कि ये सम्मेलन पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद आयोजित किया जा रहा है. सितंबर के तीसरे हफ्ते में होने वाले इस कॉन्फ्रेंस में तीनों सेनाओं के टॉप कमांडर्स के साथ रक्षा मंत्रालय के सिविलियन अफसर भी शामिल होंगे.

पीएम रखेंगे विजन, सुरक्षा पर होगी बात

इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री सेना के शीर्ष अधिकारियों से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भविष्य के लिए अपनी विजन भी साझा करेंगे. रक्षा सूत्रों के मुताबिक, पीएम को इस दौरान थिएटर कमांड्स (Theatre Commands) के गठन की प्रगति पर भी जानकारी दी जाएगी. ये कमांड्स भविष्य के युद्धों को संयुक्त और कुशल तरीके से लड़ने के लिए बनाए जा रहे हैं.

थिएटर कमांड का खाका

थिएटर कमांड्स का बेसिक ग्राउंडवर्क इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (IDS) कर रहा है, जिसकी कमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के पास है. इसमें ऑपरेशन सिंदूर से मिली सीख को भी शामिल किया जा रहा है. साथ ही, CDS की अगुवाई वाली चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की भूमिका को और ज्यादा ऑपरेशनल बनाने पर जोर है.

प्लान के अनुसार, थिएटर कमांड्स तीन जगह बनाए जाएंगे- जयपुर, प्रयागराज और कारवार. इनमें पश्चिमी, उत्तरी और समुद्री बॉर्डर की जिम्मेदारी अलग-अलग होगी.

मेक इन इंडिया हथियारों पर प्रेजेंटेशन

कॉनफ्रेंस में प्रधानमंत्री को मेक इन इंडिया के तहत तैयार किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म्स पर भी प्रेजेंटेशन दिया जाएगा. इसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियारों का प्रदर्शन और उनके परफॉर्मेंस की जानकारी शामिल होगी.

बताया गया है कि इस ऑपरेशन में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स और कई लॉइटरिंग म्यूनिशन्स (जैसे नागास्त्र) का इस्तेमाल कर आतंकी ठिकानों और पाकिस्तानी सैन्य टारगेट्स को ध्वस्त किया गया था. संभावना है कि इस कॉन्फ्रेंस में कुछ इंडिजिनस हथियार सिस्टम्स को भी शोकेस किया जाएगा.

अब हर दो साल में होता है आयोजन

पहले प्रधानमंत्री हर साल Combined Commanders Conference को संबोधित करते थे, लेकिन अब इसे दो साल में एक बार आयोजित किया जाता है. इस बार का कॉन्फ्रेंस इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि यह पहली बार कोलकाता में होने जा रहा है.

---- समाप्त ----
