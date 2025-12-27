scorecardresearch
 
फोन कॉल, एक्शन का डर और वसूली... बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कस्टम्स डिपार्टमेंट को क्यों जारी करना पड़ा अलर्ट

बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम्स विभाग ने अलर्ट जारी किया है. यह अलर्ट ऐसे फ्रॉड रैकेट के सामने आने के बाद जारी किया गया है, जिसमें ठग अधिकारी बनकर आम नागरिकों से पैसे वसूल रहे हैं. अधिकारियों ने विशेष रूप से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है. जानिये क्या है पूरी कहानी...

अधिकारी बनकर ठग करते हैं लोगों को कॉल. (Photo: Representational)
बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हाल ही में एक ऐसा फ्रॉड रैकेट पकड़ा गया, जिसने आम लोगों के डर और भरोसे का फायदा उठाया. ठग खुद को कस्टम्स अधिकारी बताकर यात्रियों और लोगों से पैसे वसूल रहे थे. कस्टम्स अधिकारियों के अनुसार, यह फ्रॉड गैंग खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को निशाना बनाता है. 

एजेंसी के अनुसार, ठग पहले पीड़ित से ऑनलाइन या फोन पर दोस्ती कर लेते हैं. फिर उन्हें बताते हैं कि उनके किसी रिश्तेदार या मित्र को एयरपोर्ट पर रोका गया है और उसे छुड़ाने के लिए तुरंत शुल्क या जुर्माना भरना होगा.

पीड़ितों पर जोर डालकर उन्हें पर्सनल बैंक अकाउंट, यूपीआई या डिजिटल वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करने को कहा जाता है. पैसा भेजते ही ठग संपर्क काट देते हैं और पीड़ित हेल्पलेस हो जाते हैं.

यह भी पढ़ें: सिंगापुर में नौकरी के नाम पर 'महाठगी', ओडिशा में 500 लोगों को चूना लगाने वाला जालसाज गिरफ्तार

कस्टम्स कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि कस्टम्स अधिकारी कभी फोन, वॉट्सएप या सोशल मीडिया के जरिए किसी से जुर्माने या शुल्क की राशि की मांग नहीं करते. सभी भुगतान केवल अधिकृत काउंटर या सरकारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं और रसीद अनिवार्य होती है. किसी यात्री को शुल्क न देने पर परेशान भी नहीं किया जाता, और एयरपोर्ट पर सभी आधिकारिक प्रक्रिया कानून और CCTV निगरानी के तहत ही होती हैं.

कस्टम्स विभाग ने लोगों से कहा है कि वे ऐसे किसी भी कॉल या संदेश का जवाब न दें, जिसमें कस्टम्स अधिकारी होने का झांसा देकर पैसे मांगे जा रहे हों. ऐसे मामलों की सूचना तुरंत ईमेल करके या साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर दी जा सकती है.

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस तरह के फ्रॉड में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कस्टम्स विभाग ने कहा है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रिपोर्ट करना जरूरी है, ताकि वित्तीय नुकसान और कानूनी परेशानियों से बचा जा सके.

---- समाप्त ----
