केंद्र के बाद इन राज्यों ने पेट्रोल पर से घटाया टैक्स, UP में इतनी कम हो गई कीमत

केंद्र सरकार ने महंगाई की मार से कराह रही जनता को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा राहत देने का ऐलान किया था. केंद्र की ओर से दिवाली पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती के तोहफे के बाद राज्य सरकारें भी वैट में कटौती करने लगी हैं. चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और कर्नाटक की सरकार ने राहत का ऐलान किया है.

केंद्र की मोदी सरकार के बाद यूपी, बिहार और अन्य राज्यों की सरकार ने भी आम आदमी को राहत देने के लिए ये निर्णय लिया है. यूपी में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनावी राज्य यूपी ने सबसे ज्यादा कटौती की है तो बिहार ने सबसे कम. यूपी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट 12 रुपये प्रति लीटर कम करने का ऐलान किया है.

बिहार सरकार ने सबसे कम कटौती की है. बिहार सरकार ने पेट्रोल पर वैट में 1 रुपये 30 पैसे और डीजल की कीमत पर वैट में 1 रुपये 90 पैसे की कटौती की है. पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती किए जाने की जानकारी दी है.

In Bihar there will be further reduction of state VAT by 1.30 Rs.on Petrol and 1.90 Rs .on Diesel apart from Rs5 & 10 Rs reduction on excise duty .Effectively Petrol will be cheaper by Rs.6.30 & Diesel by 11.90 in Bihar.@ABPNews @ANI @ZeeBiharNews @News18Bihar — Sushil Kumar Modi (@SushilModi) November 3, 2021

बिहार के बाद असम सरकार ने भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती का ऐलान कर दिया है. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने भी डीजल और पेट्रोल पर लगने वाला वैट 7 रुपये तक करने का निर्णय लिया है.

Heartening to learn Central Govt decision to reduce excise duty on petrol and diesel. In consonance with the decision of Honble PM @narendramodi ,I am pleased to announce that Assam Govt will also reduce VAT on petrol and diesel by Rs 7/- with immediate effect @nsitharaman — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 3, 2021

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 7 रुपये तक की कमी करने का ऐलान कर दिया है. बिप्लब कुमार देब ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने को लेकर लिए गए फैसले का अनुकरण करते हुए त्रिपुरा सरकार ने भी कीमतों में कटौती करने का निर्णय लिया है.

Following Hon'ble PM Shri @narendramodi Ji led central govt's decision on reduction of excise duty on petrol & diesel. #Tripura govt has also decided to reduce petrol & diesel cost by ₹ 7 from tomorrow. — Biplab Kumar Deb (@BjpBiplab) November 3, 2021

कर्नाटक सरकार ने भी दी राहत

कर्नाटक सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती का ऐलान कर दिया है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है. कर्नाटक के सीएम ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7 रुपये तक कटौती करने का ऐलान किया है.

Our PM Shri @narendramodi ji has given the nation a wonderful Deepawali gift by reducing the burden of fuel prices.



To add to this festive spirit, Karnataka Government too will reduce Rs 7 on both petrol and diesel prices from tomorrow evening.

1/2 — Basavaraj S Bommai (@BSBommai) November 3, 2021

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी ट्वीट कर पेट्रोल-डीजल पर 7 रुपये तक वैट कम करने का ऐलान किया है. एन बीरेन सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा. गुजरात सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट में 7 रुपये की कटौती करने का ऐलान किया है.

Heartily welcome PM @narendramodi Ji’s decision to reduce excise duty on petrol & diesel as a gift to the people of this Nation on this Diwali.



I’m also please to announce that the Govt. of Manipur will also reduce VAT on petrol and diesel each by Rs 7/- with immediate effect. — N.Biren Singh (@NBirenSingh) November 3, 2021

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान किया था. केंद्र सरकार ने साथ ही राज्यों को भी वैट कम कर पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम करने की सलाह दी थी.