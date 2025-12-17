TMC MP संसद भवन के अंदर पी रहे थे ई-सिगरेट! BJP बोली- हिम्मत तो देखिए...

कुछ दिन पहले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ही बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को संसद भवन के अंदर किसी नेता द्वारा ई-सिगरेट पीने की शिकायत की थी. अब बीजेपी ने बुधवार को इसे लेकर वीडियो शेयर कर दिया है. वीडियो में दावा किया जा रहा कि कथित तौर पर टीएमसी के सांसद कीर्ति आज़ाद ई-सिगरेट पी रहे हैं.

और पढ़ें

ये वीडियो BJP IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और आरोप लगाया कि सांसद ने सदन के भीतर अपने हाथ में ई-सिगरेट छिपाकर पीया. उन्होंने कहा कि संसद भवन के अंदर ई-सिगरेट पीना बिल्कुल अस्वीकार्य आचरण है और यह नियमों का साफ तौर पर उल्लंघन है.

अमित मालवीय ने तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद पर संसद के अंदर ई-सिगरेट इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. अमित मालवीय ने कहा कि जिन टीएमसी सांसद पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने संसद के भीतर वेपिंग या ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाया है, वह कोई और नहीं बल्कि कीर्ति आज़ाद हैं.

इससे पहले अनुराग ठाकुर ने ओम बिरला को शिकायत पत्र लिखकर एक सांसद के बारे में शिकायत की थी कि संसद भवन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल किया जा रहा है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: ई-सिगरेट पर अनुराग ठाकुर ने की शिकायत, सौगत रॉय बोले- सदन के बाहर पीना क्राइम नहीं

सांसद अनुराग ने इसे संसद की मर्यादा के खिलाफ बताया और कहा कि यह न केवल अनुशासनहीनता है, बल्कि प्रतिबंधित पदार्थ का सार्वजनिक इस्तेमाल भी है. उन्होंने अपने पत्र में आग्रह किया था कि इस मामले को तुरंत ही संज्ञान लिया जाए और कार्रवाई की जाए.

इस बीच, कुछ दिन पहले TMC सांसद सौगत संसद परिसर में सिगरेट पीते हुए नज़र आ चुके हैं. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और गिरिराज सिंह ने उन्हें इसके लिए टोका भी था. ई-सिगरेट को लेकर बीते एक सप्ताह से हलचल तेज है.

हालांकि, जब विवाद बढ़ा और उनसे सिगरेट को लेकर जवाब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ़ तौर पर कहा कि वह खुले में सिगरेट पी रहे थे और इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए.

बता दें कि भारत में ई-सिगरेट पर पूरी तरह प्रतिबंध है. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान इस पाबंदी लगाई गई थी.

---- समाप्त ----