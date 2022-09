Pitbull, Rottweiler जैसे ब्रीड के कुत्तों के पालने पर इस शहर में लगी रोक

देशभर के कई स्थानों से कुत्तों के हमलों के बढ़ रहे मामलों के बीच पंचकूला नगर निगम ने पिटबुल और रॉटविलर कुत्तों की इन दो नस्लों पर प्रतिबंध लगा दिया है. अधिकारियों का कहना है कि अब इन दोनों नस्लों के कुत्तों को घर में नहीं पाला जा सकेगा. पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल ने बताया कि गुरुवार को एमसी हाउस में हुई बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.

उन्होंने कहा कि बैठक में 24 सूत्री एजेंडा पेश किया गया था. इन सभी को सदन में पारित किया गया था.

मेयर ने कहा, जहां तक कुत्तों से जुड़े मामले का सवाल है. जिन पेट डॉग्स के मालिकों ने अपने डोमेस्टिक कुत्तों को रजिस्टर्ड नहीं कराया है, उन पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर विशेष रूप से पिटबुल और रॉटविलर नस्ल के कुत्तों के मामले सामने आए थे और लोग इसे लेकर परेशान थे.

बता दें कि पिटबुल और रॉटविलर नस्ल की कुत्तों को पंचकूला के अलावा कई अन्य शहरों में भी बैन किया गया है.

मालूम हो कि देशभर में पालतू पिटबुल कुत्तों के हमलों का मामला गरमाया हुआ है. एक के बाद एक कई शहरों से इस तरह के मामले सामने आए हैं. मेरठ में पिटबुल के हमले में गंभीर रूप से घायल एक लड़की की खबर सामने आने के लगभग दो महीने बाद पंजाब में 13 साल के बच्चे का कुत्ते ने कान काट लिया था. गुरुग्राम में भी पिटबुल ने एक महिला पर हमला किया था जबकि लखनऊ में पिटबुल ने खुद की मालकिन को नोंच डाला था. गाजियाबाद में ऐसी ही एक घटना पर एक बच्चे को 100 से ज्यादा टांके आए थे.

देश में बढ़ रहे इन मामलों की वजह से पेटा इंडिया (People For The Ethical Treatment of Animals) ने भी पशुपालन मंत्रालय और राज्य सरकारों को पत्र लिखकर पिटबुल जैसे ब्रीड पर बैन की मांग की थी.