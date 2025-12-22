scorecardresearch
 
PoK में आतंकी लॉन्च पैड फिर से एक्टिव कर रहा पाकिस्तान, कैंप को लेकर बदली रणनीति

पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह हुए आतंकी ठिकानों को फिर से एक्टिव करना शुरू कर दिया है. पीओके में 10 लॉन्चिंग पैड्स एक्टिव करने के साथ ही पड़ोसी देश ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के समीप भी चार लॉन्च पैड एक्टिव कर दिए हैं.

नियंत्रण रेखा के पास चार लॉन्च पैड एक्टिव
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था. सेना ने पाकिस्तान स्थित कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए थे. अब पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने फिर से एक्टिव होने लगे हैं. खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी लॉन्च पैड्स फिर से सक्रिय हो रहे हैं.

पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह हुए आतंकी लॉन्च पैड्स फिर से खड़ा कर रहा है. खुफिया सूत्रों की मानें तो पाकिस्तानी सेना और ISI की मदद से आतंकी ढांचों की दोबारा फंडिंग हुई है. इस फंडिंग की सहायता से आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ ही उससे सटे इलाकों में नए और पुराने लॉन्चपैड्स को दोबारा खड़ा कर रहे हैं.

आंतकियों ने कैंप को लेकर अब रणनीति बदल ली है. अतंकी इस बार हाई-टेक और छोटे कैंप बनाने की रणनीति पर चल रहे हैं. नियंत्रण रेखा के पास घने जंगलों में छोटे-छोटे हाई-टेक आतंकी कैंप तैयार किए जा रहे हैं. सीमा पार आतंकी अब गांवों में लॉन्चिंग पैड बना रहे हैं. इन लॉन्च पैड्स से आतंकी सर्दियों में एक बार फिर घुसपैठ करने की फिराक में हैं.

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की रणनीति अब बड़े कैंप्स को छोटे-छोटे मिनी कैंप में बांटने की है. लूनी, पुतवाल, टाइपू पोस्ट, जमीला पोस्ट, उमरनवाली, चपराल, फॉरवर्ड कहुता, छोटा चक, जंगलोरा इलाके में आतंकी कैंप फिर से सक्रिय हो रहे हैं. पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 10 लॉन्चिंग पैड आतंकी दोबारा एक्टिव कर रहे हैं.

पीओके में आतंकी जो 10 लॉन्चिंग पैड एक्टिव कर रहे हैं, उनमें केल, शारदी, दुधनियाल, अथमुगम, जूरा, लीपा वैली, पछिबन चमन, तन्डपानी, चकोटी, निकैल, फॉरवर्ड कहुता शामिल हैं. पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की ओर से ध्वस्त किए जा चुके लॉन्च पैड्स को भी फिर से एक्टिव करने की कोशिश में है. अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चार लॉन्च पैड आतंकियों ने सक्रिय कर दिए हैं.

