कैश पेमेंट, फिलीपींस का SIM, रूम नंबर- 315... आतंकी साजिद-नवीद ने फिलीपींस के होटल में 27 दिनों तक क्या-क्या किया?

इस होटल के कमरे में दो पतले-पतले बेड है. एक आदमी बमुश्किल इस बेड पर सो पाए. आतंकी साजिद और नवीद अकरम के बिस्तर एकदम आस-पास लगे हैं. इस होटल के स्टाफ ने बताया कि जिस दिन ये दोनों इस होटल में आए और जिस दिन उन्होंने इस होटल को छोड़ा, हमने कभी उन्हें इस शहर को छोड़ते हुए नहीं देखा. क्योंकि हम उन्हें रोजाना होटल से जाते हुए और फिर लौटते हुए देखते थे.

फिलीपींस के दक्षिणी छोर में स्थित दवाओ शहर में मौजूद ये होटल 27 दिनों तक दो खूंखार आतंकी बाप-बेटे का ठिकाना रहा. ऑस्ट्रेलिया के अखबार 'द सिडनी मार्निंग हेराल्ड' उन 27 दिनों की कहानी पर रिपोर्ट जारी की है.

इस होटल का नाम जीवी होटल है. इसकी स्टाफ जेनेलिन सेसन ने बताया कि पिता और बेटे ने पिछले महीने 27 दिनों तक दावाओ सिटी हॉल और पुलिस हेडक्वार्टर के पास होटल में एक ही कमरा शेयर किया था. इन दोनों ने कमरा नंबर 315 बुक किया था. जिसमें 2 बेड हैं.

पहले एक हफ्ते की बुकिंग, फिर...

फिलीपींस के इमिग्रेशन अधिकारियों ने बताया कि साजिद और नवीद अकरम 1 नवंबर को फिलीपींस आए थे और 28 नवंबर को चले गए, उनका फाइनल डेस्टिनेशन दावाओ था. अधिकारियों का दावा है कि दोनों दवाओ से बाहर नहीं गए.

इस होटल के अनुसार, 1 नवंबर को आने और शुरू में एक हफ़्ते के लिए बुकिंग करने के बाद उन्होंने तीन बार अपना स्टे एक और हफ़्ते के लिए बढ़ा दिया था.

एक से दो घंटे के लिए ही जाते थे बाहर

होटल के कर्मचारी सेसन ने बताया कि वे एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा एक से दो घंटे के लिए ही अपने कमरे से बाहर जाते थे.

फिलीपींस में ये होटल 22 डॉलर के दर से बुक किया जा सकता है.

सेसन का कहना है कि इनका कोई CCTV फुटेज नहीं है क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग कैपेसिटी सिर्फ़ एक हफ़्ते की थी, हालांकि मिलिट्री अफ़सर आए थे और होटल का कंप्यूटर हार्ड ड्राइव ले गए हैं.

फिलीपींस के फोन नंबर का इस्तेमाल

नवीद अकरम ने होटल में रजिस्टर करते समय फिलीपींस का फोन नंबर इस्तेमाल किया था. इसका मतलब यह है कि इन्होंने लोकल सिम का इस्तेमाल किया था.

होटल वर्कर के अनुसार आतंकी अकरम स्टाफ से ज़्यादा बात नहीं करते थे, उनके साथ कोई विज़िटर नहीं देखा गया, और उनके कमरे में फास्ट-फूड चेन जॉलीबी की रैपिंग मिली थी.

सायसन ने लोकल न्यूज साइट मिंडा न्यूज़ को बताया, "हमें लगा कि शायद उनका शहर में कोई बिज़नेस है, क्योंकि वे बाहर जाते थे और फिर वापस आ जाते थे."

22 डॉलर में होटल की बुकिंग

उन्होंने बताया कि उन दोनों के पास एक बड़ा सामान और एक बैकपैक था, और जब उन्होंने अपना स्टे बढ़ाया तो उन्होंने कैश में पेमेंट किया.

दावाओ में GV होटल में कमरे सिर्फ $22 प्रति रात में ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं. यह होटल शहर के बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट के पास है.



दावाओ मिंडानाओ के दक्षिणी द्वीप का मुख्य शहर है, जहां इस्लामिक स्टेट ईस्ट एशिया (ISEA) सहित इस्लामी आतंकवादी समूहों की मौजूदगी रही है.

ट्रेनिंग के कोई सबूत नहीं

ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स पुलिस को नरसंहार के बाद अकरम की कार में घर पर बने इस्लामिक स्टेट के झंडे मिले हैं. लेकिन फिलीपींस के अधिकारियों ने कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने देश में रहते हुए इस्लामी आतंकवादियों के साथ ट्रेनिंग ली थी.

फिलीपींस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एडुआर्डो एनो ने एक बयान में कहा है कि सिर्फ एक मुलाकात से आतंकवादी ट्रेनिंग के आरोपों की पुष्टि नहीं होती है और उनके रुकने की अवधि इतनी नहीं थी कि कोई सार्थक या व्यवस्थित ट्रेनिंग हो सके."

उन्होंने कहा है कि यहां पर 2017 से ISIS द्वारा ट्रेनिंग के कोई सबूत नहीं मिले हैं.

बॉन्डी अटैक का ताजा अपडेट

बॉन्डी बीच पर 14 दिसंबर 2025 को हनुक्का समारोह के दौरान हुए आतंकवादी हमले में 15 निर्दोष लोग मारे गए हैं. इस हमले में आतंकी साजिद भी मारा गया है, जबकि उसका बेटा आतंकी नवीद गंभीर रूप से घायल था. नवीद का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा था. अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

