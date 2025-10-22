scorecardresearch
 

Feedback

'सड़क रिपेयर' वाले ऑफर पर आई किरण मजूमदार की सफाई, चिदंबरम को दिया जवाब

बेंगलुरु की सड़कों की खराब हालत को लेकर कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम और बायोकॉन चेयरपर्सन किरण मजूमदार के बीच बयानबाजी तेज हो गई है. चिदंबरम ने मजूमदार-शॉ के कथित प्रस्ताव को "बेहतरीन पेशकश" बताते हुए कहा कि समस्या धन की नहीं, बल्कि निष्पादन की है.

Advertisement
X
किरण मजूमदार ने कथित रूप से सड़क, ट्रैफिक और गंदगी की आलोचना की थी. (File Photo)
किरण मजूमदार ने कथित रूप से सड़क, ट्रैफिक और गंदगी की आलोचना की थी. (File Photo)

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद पी चिदंबरम ने बुधवार को बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार के कथित प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने बेंगलुरु की सड़कों के विकास के लिए फंड उपलब्ध कराने की बात कही थी. चिदंबरम ने इस विचार को "बेहतरीन पेशकश" बताया लेकिन कहा कि समस्या धन की कमी नहीं, बल्कि सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन में है.​

पी चिदंबरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X﻿ पर कहा कि सरकार यदि चाहें तो इस विचार को कुछ बदलावों के साथ लागू कर सकती हैं. उन्होंने लिखा, "सरकारी धन और टेंडर प्रक्रिया के बाद ठेकेदार का चयन किया जा सकता है, लेकिन उस ठेकेदार के काम की निगरानी किरण मजूमदार-शॉ जैसी किसी इच्छुक कंपनी या उद्योगपति के अधीन होनी चाहिए."

यह भी पढ़ें: 'मुंबई अटैक, स्वर्ण मंदिर, अफजल गुरु...', लगातार कांग्रेस को फंसाने वाले बयान दे रहे पी चिदंबरम!

सम्बंधित ख़बरें

Former Finance Minister P Chidambaram
'मुंबई अटैक, अफजल, स्वर्ण मंदिर...', कांग्रेस को लगातार फंसा रहे चिदंबरम! 
Ravneet Singh Bittu
पंजाब में अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी BJP, केंद्रीय मंत्री बोले-अकाली दल से नहीं करेंगे गठबंधन 
Chidambarams claim - Operation Blue Star was not just Indira Gandhis decision.
'सिर्फ इंदिरा गांधी को...' OP ब्लू स्टार पर चिदंबरम का खुलासा 
p chidambaram speaks on operation blue star
Operation Blue Star पर chidambaram का ऐसा बयान कि... 
How can such injustice continue? - Ajay Chautala on the Haryana IPS suicide case.
रेप पर घमासान, ब्लू स्टार पर संग्राम, बिहार में सीटों पर मचा बवाल 

चिदंबरम ने सुझाव दिया कि ऐसी व्यवस्था में ठेकेदार भले ही सड़क जैसे सार्वजनिक काम को अंजाम दे, लेकिन गुणवत्ता और समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी निगरानी करने वाली कंपनी या उद्योगपति की होगी. परियोजना में देर या अतिरिक्त लागत की जिम्मेदारी भी उसी पर होगी. चिदंबरम ने कहा कि चेन्नई या बेंगलुरु इस मॉडल को आजमाने के लिए उपयुक्त शहर हो सकते हैं.​

Advertisement

किरण मजूमदार ने मीडिया रिपोर्ट्स पर दी सफाई

इस बीच खुद किरण मजूमदार-शॉ ने मीडिया की खबरों को गलत ठहराया है. उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी सड़कों की मरम्मत कराने की पेशकश नहीं की थी. एक्स﻿ पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, "मीडिया ने यह खबर गढ़ी है. मैंने सड़कों की मरम्मत का कोई प्रस्ताव नहीं दिया. यह देखकर हैरानी होती है कि एक पत्रकार का डिप्टी सीएम से पूछा गया सवाल इतनी बड़ी खबर में बदल गया. तथ्य जांच क्यों नहीं की गई?"​

यह भी पढ़ें: 'अब भी एक झूठ बोल रहे...', ऑपरेशन ब्लू स्टार को गलती बताने वाले चिदंबरम पर SGPC का पलटवार

बेंगलुरु की बिगड़ती सड़कों, ट्रैफिक और गंदगी की आलोचना

यह विवाद उस समय उठा जब हाल में मजूमदार-शॉ ने बेंगलुरु की बिगड़ती सड़कों, ट्रैफिक और गंदगी की स्थिति पर खुलकर आलोचना की थी. उनके बयानों पर उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि अगर मजूमदार-शॉ चाहें तो सरकार उन्हें सड़कें सौंप सकती है जिनका वे विकास करना चाहें.

फिलहाल, चिदंबरम और मजूमदार-शॉ की बयानबाजी ने बेंगलुरु की सड़कों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर चल रही बहस को फिर से केंद्र में ला दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement