'आलोचना करें, लेकिन मर्यादा न लांघें...', पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर ओवैसी की कांग्रेस को नसीहत

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार के कई जिलों में निकाली जा रही है. ये यात्रा कल दरभंगा में थी. इस दौरान एक शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया. जिसका बीजेपी ने कड़ा विरोध किया है. इस मामले में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है.

ओवैसी ने कहा कि आप जितना चाहें बोलें, विरोध करें, आलोचना करें, निंदा करें, लेकिन जब आप शालीनता की सीमा लांघते हैं, तो यह गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए. चाहे वह किसी के बारे में भी हो. प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि मर्यादा न टूटे. अगर हम सीमाएं लांघेंगे, तो बहस का विषय गलत और अश्लील हो जाएगा. अगर कोई और ऐसा कर रहा है, तो हमें उनकी नकल करने की ज़रूरत नहीं है.

#WATCH | Hyderabad, Telangana: "Decent words should be used. You speak up, you oppose and criticise, condemn as much as you want but if you cross the limits of decency, it is wrong and it should not be done. Be it about anyone. Criticise the PM but remember one thing that if you… pic.twitter.com/MYWmW78olZ — ANI (@ANI) August 29, 2025

दरभंगा में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मुद्दा सड़क पर आ गया. शुक्रवार को पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पर धावा बोला. जिसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है. वहीं,अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले आरोपी मोहम्मद रिज़वी उर्फ राजा (20) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

बीजेपी मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि पीएम मोदी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे. राहुल गांधी, कांग्रेस और सहयोगियों को माफी मांगनी होगी.

वहीं, राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि सत्य और अहिंसा के सामने हिंसा और असत्य का कोई स्थान नहीं है. जी भरकर हमला और तोड़फोड़ करो. हम सत्य और संविधान की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे. सत्य की हमेशा जीत होती है! (सत्यमेव जयते).

