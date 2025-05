कल्पना से भी परे: विदेशी एक्सपर्ट्स ने समझाया, कैसे 2016 और 2019 से भी घातक है इंडिया का एक्शन!

जिस खबर का इंतज़ार पिछले दो हफ्तों से किया जा रहा था, बुधवार सुबह जब लोग नींद से जगे तब वो खबर उनकी मोबाइल स्क्रीन और टेलिविजन स्क्रीन पर आ चुकी थी. जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के गुनहगारों को सजा देने के लिए भारतीय सेना (Indian Army) ने एक्शन ले लिया है. मंगलवार देर रात को करीब 1 से 2 बजे के बीच भारतीय वायुसेना (Indian Air Force Strike) ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हवाई एक्शन लिया है. इस एक्शन में कई आतंकी अड्डों को निशाना बनाया गया है और पाकिस्तान, पाकिस्तान में बसे आतंकी संगठनों को तबाह करने की ओर कदम बढ़ाया गया है.



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि पहलगाम के गुनहगारों ने जैसा सोचा होगा, उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ी सज़ा उन्हें दी जाएगी. और इस बार ऐसा ही हुआ है, क्यूंकि भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना ने इस बार ना सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बल्कि पाकिस्तान के पंजाब इलाके में भी एक्शन लिया है. भारतीय सेना द्वारा लिए गया ये एक्शन किस तरह इंडियन आर्मी की पिछली कार्रवाई से काफी बड़ा है, इस बात की गवाही अब इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी दे रहे हैं.

अमेरिका के विदेश नीति एक्सपर्ट और साउथ एशियाई मामलों के जानकार माइकल कुगेलमैन ने भारत के एक्शन के बाद ट्वीट किया. उन्होंने समझाया कि किस तरह 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में हुई एयर स्ट्राइक से ये एक्शन कितना अलग है. माइकल कुगेलमैन ने लिखा, 'भारत ने आज रात के मिलिट्री एक्शन को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को खतम करने का एक्शन बताया है. (ऐसा ही 2016 और 2019 के एक्शन में भी कहा गया था.) भारत का कहना है कि किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया था और जो भी एक्शन लिया गया है वो उकसाने के लिए नहीं है.'

माइकल कुगेलमैन ने आगे लिखा, 'भारत ने पाकिस्तान के ठिकानों पर जो एक्शन लिया है, वो 2019 के मुकाबले काफी बड़ा है. पाकिस्तान भी अपने हिसाब से बड़े दावे कर रहा है. ये साफ हो गया है कि अब चीज़ें 2019 के मुकाबले काफी आगे जा चुकी हैं.'







अमेरिकी पत्रकार और एक्सपर्ट Sadanand Dhume ने भारतीय सेना के एक्शन के बाद एक लंबा-सा पोस्ट लिखा है, जिसमें इस एक्शन के स्केल को समझाने की कोशिश की है. Sadanand Dhume ने लिखा, 'खबरें अभी भी छंटकर सामने आ रही हैं, लेकिन ये साफ है कि भारत ने जो पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर जो मिसाइल स्ट्राइक की है, वो 2019 में किए गए हमले से काफी ज्यादा बड़ी और घातक है. इसका अंतर आपको इस तरह समझना चाहिए...

