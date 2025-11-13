scorecardresearch
 

'हर कश्मीरी आतंकी नहीं, कुछ गिने-चुने लोगों ने...', दिल्ली ब्लास्ट पर बोले उमर अब्दुल्ला

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है. निर्दोष लोगों की मौत को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है. सभी को ये समझने की जरूरत है कि जम्मू-कश्मीर में रहने वाले सभी लोग आतंकवादी नहीं हैं. न ही सभी लोग आतंकवाद का समर्थन करते हैं.

दिल्ली ब्लास्ट पर बोले जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Photo: PTI)
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए विस्फोट की निंदा की है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग हमेशा शांति और भाईचारे के सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं.

अब्दुल्ला ने दिल्ली में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि कुछ ही लोग हैं जिन्होंने इस क्षेत्र की शांति और सौहार्द को नष्ट किया है लेकिन यह उचित नहीं है कि हर कश्मीरी को आतंकवाद से जोड़कर देखा जाए.

उन्होंने कहा कि यह बेहद निंदनीय है. कोई भी धर्म निर्दोष लोगों की इतनी बर्बरता से हत्या को उचित नहीं ठहरा सकता. जांच जारी रहेगी, लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए. जम्मू-कश्मीर का हर निवासी आतंकवादी नहीं है और न ही हर कोई आतंकवादियों से जुड़ा है. ये कुछ गिने-चुने लोग हैं, जिन्होंने हमेशा इस क्षेत्र की शांति और भाईचारे को नुकसान पहुंचाया है. जब हम जम्मू-कश्मीर के हर निवासी और हर कश्मीरी मुस्लिम को एक ही नजरिए से देखते हैं और सोचते हैं कि वे सभी आतंकी हैं, तो लोगों को सही राह पर बनाए रखना मुश्किल हो जाता है.

उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यह अपराध किया है. उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई निर्दोष इसमें न फंसे. ब्लास्ट के आरोपियों की पेशेवर पृष्ठभूमि पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री उमर ने उस सुरक्षा चूक पर सवाल उठाया जिसने इस धमाके को संभव बनाया.

उन्होंने कहा कि क्या हमने इससे पहले विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों को इसमें शामिल नहीं देखा है? कौन कहता है कि शिक्षित लोग ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होते? वे होते हैं. मुझे यह देखकर झटका लगा कि भले ही उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद किस तरह की जांच की गई? मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया? हम केवल केंद्र सरकार की मदद कर सकते हैं ताकि हालात सामान्य बने रहें  और हम वही कर रहे हैं. 

इस बीच, जम्मू-कश्मीर के कई निवासियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर कथित तौर पर एक आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा होने का आरोप है, जो देश के विभिन्न इलाकों में कई हमलों की योजना बना रहा था. उधर, एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें मुख्य आरोपी डॉ. उमर-उन-नबी को एक i20 कार में बदरपुर बॉर्डर से राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करते हुए देखा जा सकता है. इस फुटेज के सामने आने के बाद धमाके की चल रही जांच में आरोपियों के खिलाफ घेरा और भी कस गया है.

---- समाप्त ----
