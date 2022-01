ओडिशा: JSW प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई जख्मी

ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में जिंदल स्टील वर्क्स (JSW) स्टील प्लांट का विरोध कर रहे ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद तनाव बढ़ गया. दरअसल, ग्रामीण स्टील प्लांट की जगह से पान के बागानों को हटाने का विरोध कर रहे थे. इसी दौरान पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया.

ओडिशा में प्रस्तावित Posco स्टील प्लांट के खिलाफ सालों तक हुए विरोध के बाद 2017 में मेगा प्रोजेक्ट को ओडिशा से वापस ले लिया गया था. लेकिन अब एक बार फिर स्टील प्लांट के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है.

दक्षिण कोरिया की वैश्विक इस्पात कंपनी Posco की वापसी के बाद राज्य सरकार ने परियोजना के लिए अधिग्रहीत जमीन JSW को उसके स्टील प्लांट के लिए सौंप दी.

ग्रामीणों का दावा है कि पुलिस के लाठी चार्ज में करीब 40 प्रदर्शनकारी जख्मी हुए हैं. इनमें बच्चे और वृद्ध भी शामिल हैं. वहीं, एक पुलिस अफसर ने कहा, ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी पर हमला किया. इस हमले में 5 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए.



कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन इस परियोजना के लिए पान की खेती को उजाड़ने और लोगों को घरों से जबरन बेदखल करने का काम कर रहा है.

#WATCH | Jagatsinghpur, Odisha | Police baton-charged people in the Dhinkia village who were allegedly protesting over the proposed steel plant site in the district, today pic.twitter.com/fPQGBRMgDm