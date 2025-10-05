scorecardresearch
 

हाईवे पर आगजनी, छतों से पथराव... ओडिशा के कटक में मूर्ति विसर्जन को लेकर दो गुटों में बवाल, DCP समेत कई घायल

ओडिशा में कटक में चार अक्तूबर को दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे. इनमें कटक डीसीपी भी थे. हिंसा की शुरुआत डीजे साउंड को लेकर हुई थी, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया था.

कटक में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा हुई (Photo: PTI)
ओडिशा के कटक में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच हुई झड़प के बाद से तनाव बना हुआ है. इस मामले में डीसीपी समेत कई लोग घायल हुए हैं. छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस बीच कटक में 24 घंटे के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है. 

विश्व हिंदू परिषद ने इस बीच छह अक्टूबर को कटक में 12 घंटे का बंद बुलाया है. पुलिस का कहना है कि यह झड़प शनिवार को रात 1.30 से दो बजे के बीच उस समय हुई, जब मूर्ति विसर्जन के लिए शोभायात्रा काठजोड़ी नदी की ओर जा रही थी.

अधिकारियों का कहना है कि यह हिंसा उस समय हुई, जब कुछ स्थानीय लोगों ने शोभायात्रा के दौरान तेज आवाज में म्यूजिक बजाने पर आपत्ति जताई. कटक के डीसीपी ऋषिकेश ने बताया कि यह बहस जल्द ही टकराव में बदल गई. भीड़ ने शोभायात्रा पर घरों की छतों से पथराव किया और शीशे की बोतलें फेंकी, जिसमें कई लोग घायल हुए. इस स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने भीड़ पर हल्का लाठीचार्ज किया. इस दौरान कई वाहन और सड़क किनारे स्टॉल क्षतिग्रस्त हो गए.

कटक के सहायक फायर अधिकारी संजीव कुमार बेहरा ने बताया कि हमें जानकारी मिली कि गौरी शंकर पार्क के पास दंगाइयों ने आठ से दस जगहों पर आग लगा दी है. हमने आग पर काबू पा लिया है. दंगाई हम पर पथराव कर रहे हैं. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस तैनात की गई है.

ओडिशा सरकार ने आदेश जारी किया क‍ि कटक में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद रहेगा. मोबाइल डेटा, ब्रॉडबैंड सब ठप कर द‍िया गया है. ऐसा किसी भी तरह की अफवाहों को रोकने के लिए किया गया. कटक के डीएम ने कहा कि शांत‍ि बनाए रखने के ल‍िए ऐसा कदम उठाया गया है.

---- समाप्त ----
