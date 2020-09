लेह: कमांडो नीमा तेंजिन को अंतिम विदाई, चीन के सामने गूंजा 'तिब्बत देश की जय' का नारा

लेह में भारत के लिए शहीद हुए तिब्बतियन कमांडो नीमा तेंजिन को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. इस मौके पर लेह में नीमा तेंजिन की भव्य अंतिम यात्रा निकाली गई. शहीद नीमा तेंजिन को आखिरी विदाई देने के लिए लेह सड़कों पर उमड़ आया. इस दौरान विकास रेजिमेंट जिंदाबाद के नारों से आसमान गूंज उठा.

नीमा तेंजिन भारत की सुपर सीक्रेट विकास रेजिमेंट के कमांडो थे. विकास रेजिमेंट 'स्पेशल फ्रंटियर फोर्स' का हिस्सा है. ये भारत के उन वीर योद्धाओं की सीक्रेट टुकड़ी है जिसने 29-30 अगस्त की रात को लद्दाख के पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर चीनी सेना की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था. इसी ऑपरेशन के दौरान एक लैंड माइंस की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई थी.

विकास रेजिमेंट के इन जवानों की अदम्य शौर्य बदौलत न सिर्फ चीन की साजिश फेल हो गई बल्कि इसी ऑपरेशन में भारत ने एक ऐसी स्ट्रेटिजिक हाइट को अपने अधिकार में ले लिया जिसपर चीनी सेना की नज़र थी.

#WATCH People raise 'Bharat Mata ki Jai' chants at the funeral of Special Frontier Force Commando Nyima Tenzin in Devachan, Leh today. He had lost his life in an anti-personnel mine blast near the Line of Actual Control in the last week of August pic.twitter.com/K37bvawvdw