पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में NRI तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से गिरफ्तार

पिछले महीने शारजाह स्थित अपने अपार्टमेंट में फंदे से लटकी पाई गई एक महिला के पति को रविवार को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया गया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

अधिकारी के अनुसार कोल्लम जिले के सस्थमकोट्टा निवासी 40 वर्षीय सतीश पर अपनी पत्नी अतुल्या (29) को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है. अतुल्या 19 जुलाई को अपने फ्लैट में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकी पाई गई थी.

वलियाथुरा पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था और जब वह हवाई अड्डे पर उतरा, तो आव्रजन अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया. इसके बाद पुलिस को सौंप दिया.

अधिकारी ने कहा कि हमने उसे स्टेशन पर हिरासत में लिया है और उसे मामले की जांच कर रही अपराध शाखा को सौंप दिया जाएगा. अतुल्या के माता-पिता की शिकायत के बाद चावरा थेक्कुम्भगम पुलिस ने सतीश के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 85 (महिला को आत्महत्या के लिए उकसाना), धारा 115(2) (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), धारा 103(1) (पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता), और धारा 118(1) (गलत तरीके से रोकना या बंधक बनाना) के तहत एफआईआर दर्ज की.

उस पर दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. एफआईआर के अनुसार आरोपी ने 2014 में अपनी शादी के बाद से ही अपनी पत्नी को "दहेज से असंतुष्ट" होने के कारण परेशान करता था. शिकायत में कहा गया है कि उसकी मौत से दो दिन पहले, उसने "उसके साथ मारपीट की, उसके सिर पर प्लेट से वार किया और उसके पेट पर लात भी मारी गई.

