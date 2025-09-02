scorecardresearch
 

बारिश-जलभराव से नोएडा एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम, दफ्तर से निकले लोग घंटों फंसे रहे

मूसलाधार बारिश से आम जनता की जिंदगी प्रभावित हुई है, खासकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लंबा ट्रैफिक जाम देखा गया. बारिश के कारण ट्रैफिक की समस्या बढ़ी है, जिससे सफर का समय 30 मिनट से बढ़कर 3-4 घंटे हो गया है.

मूसलाधार बारिश से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगा भीषण जाम (Photo: ITG/Bhupendra Chaudhary)
दिल्ली-एनसीआर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ रहा है. एक दिन पहले ही लोगों ने गुरुग्राम का महाजाम देखा. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. सोमवार की तरह मंगलवार को भी रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा. नतीजतन नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम देखने को मिला. 

पीक आवर्स यानि कि लोग जब शाम को अपने दफ्तर से घर जाने के लिए निकले तो उन्हें भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा. आमतौर पर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सफर करने में लगभग 30 मिनट लगते थे, लेकिन बारिश के कारण जलजमाव और बढ़े हुए वाहन ट्रैफिक से यह समय 3 से 4 घंटे तक बढ़ गया है.

ट्रैफिक जाम और बारिश की यह समस्या दिल्ली-एनसीआर के लिए एक बड़ा संकट बन गई है. दिल्ली-एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में बारिश की वजह से जलभराव और जाम की समस्या देखी गई. खासकर शाम के वक्त, जब लोग अपने दफ्तर से घर लौट रहे होते हैं, तो ट्रैफिक जाम के कारण उनका सफर सामान्य से कई गुना लंबा हो जाता है.

कालिंदी कुंज पर लगा जाम

दिल्ली के कालिंदी कुंज, जो कि दिल्ली-नोएडा को जोड़ने की काम करती है, उस पर मंगलवार शाम को ट्रैफिक जाम रहा. सड़क पर गाड़ियां रेंगते या बेहद ही धीरे-धीरे चलते नजर आईं. जाम में एंबुलेंस भी फंसा नजर आया. 

दिल्ली में बारिश का 15 साल का रिकॉर्ड टूटा

दिल्ली में अगस्त के महीने में बारिश का 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया है. इस साल राजधानी में 399.8 एमएम बारिश हुई है. 2024 में अगस्त में 390.3 एमएम, 2023 में 91.8 एमएम और 2010 में 455.8 एमएम बारिश हुई थी.

दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार सुबह से हो रही बारिश ने एक बार फिर राजधानी की तैयारियों की सच्चाई सामने रख दी. चंद घंटों की बरसात ने सड़कों को तालाब में बदल दिया, ट्रैफिक जाम ने लोगों की रफ्तार रोक दी और एक पेड़ गिरने से जान तक चली गई. दिल्ली के अधिकांश हिस्सों—एम्स, सुप्रीम कोर्ट, साकेत, कालकाजी और दक्षिण दिल्ली के पॉश इलाकों—की सड़कें जलभराव से जूझ रही हैं. 

इनपुट: भूपेंद्र चौधरी

यह खबर अपडेट की जा रही है.

