'धन्यवाद, जो आप मेरे घर आए...', छठ पर घर आए नीतीश तो चिराग पासवान ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद

बिहार समेत उत्तर भारत में इस समय छठ के महापर्व की धूम मची है. छठ के इस पावन पर्व के दूसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकजनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के आवास पहुंचे.

चिराग पासवान ने इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के पैर भी छुए. चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने नीतीश कुमार का आभार जताते हुए कहा कि धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, जो आज आप मेरे आवास पर आए और खरना का प्रसाद ग्रहण किया. इस दौरान मेरे परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर छठ महापर्व की शुभकामनाएं देने के लिए हार्दिक आभार.

बता दें कि लोकआस्था के महापर्व छठ का शुभारंभ हो चुका है. हर ओर श्रद्धा और आस्था के रंग नजर आ रहे हैं. छठ के इस महापर्व का आज दूसरा दिन है. छठ के दूसरे दिन खरना पूजा होती है और खरना का प्रसाद बनता है. इसके बाद अगले दो दिन अलग-अलग समय पर सूर्य देवता को अर्घ्य देने की परंपरा निभाई जाएगी.

