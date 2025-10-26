scorecardresearch
 

Feedback

'धन्यवाद, जो आप मेरे घर आए...', छठ पर घर आए नीतीश तो चिराग पासवान ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद

बिहार के समस्तीपुर में एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच गर्मजोशी भरा पल देखने को मिला. इस दौरान चिराग ने मंच पर पहुंचकर नीतीश कुमार के पैर छू लिए और उनका आशीर्वाद लिया.

Advertisement
X
चिराग पासवान के घर पहुंचे नीतीश कुमार (Photo: ITG)
चिराग पासवान के घर पहुंचे नीतीश कुमार (Photo: ITG)

बिहार समेत उत्तर भारत में इस समय छठ के महापर्व की धूम मची है. छठ के इस पावन पर्व के दूसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकजनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के आवास पहुंचे.

चिराग पासवान ने इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के पैर भी छुए. चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने नीतीश कुमार का आभार जताते हुए कहा कि धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, जो आज आप मेरे आवास पर आए और खरना का प्रसाद ग्रहण किया. इस दौरान मेरे परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर छठ महापर्व की शुभकामनाएं देने के लिए हार्दिक आभार.

बता दें कि लोकआस्था के महापर्व छठ का शुभारंभ हो चुका है. हर ओर श्रद्धा और आस्था के रंग नजर आ रहे हैं. छठ के इस महापर्व का आज दूसरा दिन है. छठ के दूसरे दिन खरना पूजा होती है और खरना का प्रसाद बनता है. इसके बाद अगले दो दिन अलग-अलग समय पर सूर्य देवता को अर्घ्य देने की परंपरा निभाई जाएगी. 

Advertisement

सम्बंधित ख़बरें

My father sacrificed the party for the Muslim CM - Chirag Paswan
महागठबंधन पर चिराग पासवान ने बोला तीखा हमला, देखें क्या कहा? 
nitish kumar narendra modi whisper
मोदी ने नीतीश को एनडीए का सीएम फेस 'घोषित' किया भी, और नहीं भी 
Chirag Paswan touching the feet of Nitish Kumar
चिराग पासवान ने छुए नीतीश कुमार के पैर, देखें 
chirag tejashwi samrat
तेजस्वी के CM फेस बनने पर चिराग का तंज, सम्राट चौधरी बोले- लालू ने कांग्रेस को... 
Gave a farewell to the alliance of ego and ambition.
महागठबंधन में पोस्टर पर संग्राम, चिराग ने कांग्रेस पर साधा निशाना, देखें 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Mokama Election
    Advertisement