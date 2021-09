कॉमर्शियल वाहनों में लगेगी ऑन-बोर्ड स्लीप डिटेक्शन सेंसर, गडकरी ने ट्रक ड्राइवर को लेकर दिया यह सुझाव

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा है कि अगर शिफ्ट के हिसाब से ट्रक ड्राइवर काम करे तो सड़क दुर्घटना काफी कम हो जाएंगी. उन्होंने हवाई जहाज के पायलटों की तरह ही ट्रक ड्राइवरों के लिए भी काम के घंटे निर्धारित करने की वकालत की है. केंद्रीय मंत्री ने इसके अलावा वाणिज्यिक वाहनों में सेंसर लगाने पर भी जोर दिया है, जिससे कि चालक को नींद आते ही अलार्म बजने लगे.

मंगलवार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद (एनआरएससी) की बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कहा कि विदेशों में या यूरोपियन देशों के मानकों के हिसाब से कॉमर्शियल वाहनों में ऑन-बोर्ड स्लीप डिटेक्शन सेंसर लगाने की नीति पर काम किया जाए. इस मुद्दे पर एनआरएससी की बैठक अब हर दो महीने में होगी और अपने अपडेट साझा करेगी.

I will also write letters to CMs and Collectors to ensure that District Road Committee meetings happen regularly. Emphasised on deciding driving hours for truck drivers of commercial vehicles, similar to pilots, to reduce fatigue-induced road accidents. pic.twitter.com/2R1jvAXAV7