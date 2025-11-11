scorecardresearch
 

Feedback

निठारी हत्याकांड में आरोपी सुरेंद्र कोली बरी, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रिहा करने का दिया आदेश

निठारी कांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी कर्वेटिव पिटीशन स्वीकार करते हुए अंतिम सजा रद्द कर दी और उन्हें बरी कर दिया. कोली 19 साल से जेल में थे. अदालत ने कहा कि एक ही सबूतों पर 12 मामलों में बरी होने के बाद एक केस में सजा बरकरार रखना न्याय के खिलाफ है.

Advertisement
X
सुरेंद्र कोली 19 साल से जेल में बंद थे. (Photo- ITG)
सुरेंद्र कोली 19 साल से जेल में बंद थे. (Photo- ITG)

निठारी कांड के सबसे चर्चित आरोपी सुरेंद्र कोली को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कर्वेटिव पिटीशन को स्वीकार करते हुए उनकी अंतिम सजा रद्द कर दी और उन्हें पूरी तरह बरी कर दिया. यह मामला 2005-2007 के बीच नोएडा के निठारी क्षेत्र में हुई बालिकाओं की सामूहिक हत्याओं से जुड़ा है, जिसने पूरे देश को हिला दिया था.

कोली पर कुल 13 मामलों में मुकदमे चले थे. इनमें से 12 मामलों में वह पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से बरी हो चुके थे लेकिन एक मामला ऐसा बचा था, जिसमें उनकी सजा बनी हुई थी.

यह भी पढ़ें: महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से पूछा-कब लागू होगा 33% आरक्षण? सरकार से टाइमलाइन भी मांगी

सम्बंधित ख़बरें

Delhi High Court Admits CBI Appeal Over 2G Spectrum Scam Acquittals - Set to Review Former Telecom Minister A Raja's Case
महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से पूछा-कब लागू होगा 33% आरक्षण?  
We will remove every single infiltrator: Amit Shah.
SIR के खिलाफ कांग्रेस पहुंची सुप्रीम कोर्ट, देखें खबरें  
एआई के दुरुपयोग पर चिंतित सुप्रीम कोर्ट
अगर आप भी AI से करते हैं ये काम तो हो जाएं खबरदार... सुप्रीम कोर्ट में चल रहा केस 
SC में सम्राट चौधरी पर याचिका, डिप्टी CM पद पर खतरा! 
pm modi file photo
'जब न्याय सुलभ और समान हो, तभी वह...', सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रम में बोले PM मोदी 

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि एक ही सबूत और तथ्य के आधार पर 12 मामलों में बरी हो चुके आरोपी को एक मामले में सजा देना न्याय के खिलाफ है.

सुरेंद्र कोली को तुरंत रिहा करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कोली के 15 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में पाए गए सबूतों को कमजोर मानते हुए कहा कि उनका दोष सिद्ध नहीं हो पाया. अदालत ने उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया, यदि वे किसी अन्य मामले में जेल में बंद न हों.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'डिप्टी सीएम पोस्ट से हटाएं, FIR दर्ज की जाए...' सुप्रीम कोर्ट में सम्राट चौधरी के खिलाफ याचिका दायर

19 साल से जेल में बंद थे सुरेंद्र कोली

कोली लगभग 19 साल तक जेल में रहे. उनकी कर्वेटिव पिटीशन को खुले कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश किया गया था, जो कई मामलों में दुर्लभ होता है. इस फैसले के साथ निठारी कांड में उनके खिलाफ अंतिम केस भी समाप्त हो गया. कोर्ट ने कहा कि कर्वेटिव पिटीशन सिस्टम में हुई गलती सुधारने और न्याय सुनिश्चित करने का अंतिम मौका है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bypoll Election
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement