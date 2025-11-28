हाथ में कॉफी मग, जोरदार ठहाके... एलन मस्क के साथ निखिल कामथ का Video वायरल, लोग बोले-AI है या रियल?

जेरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामथ ने स्टारलिंक के सीईओ एलन मस्क के साथ अपना एक वीडियो जारी किया है. कहा जा रहा है कि यह मस्क के साथ उनके संभावित साक्षात्कार यानि 'WTF' पॉडकास्ट के अगले एपिसोड का टीजर हो सकता है.

इंस्टाग्राम और एक्स पर साझा किए गए इस मोनोक्रोम टीजर में मस्क और कामथ केवल हंसते हुए दिख रहे हैं, जिस पर इंटरनेट पर यह बहस छिड़ गई है कि यह असली है या AI जनरेटेड.

इससे सोशल मीडिया पर अटकलों का बाज़ार गर्म कर दिया है. कामथ अपने पॉडकास्ट पहले PM मोदी और बिल गेट्स को भी होस्ट कर चुके हैं.

लोग पूछ रहे सवाल

कामथ ने टीज़र को एक सिंपल कैप्शन "Caption this" (इसका कैप्शन दें) के साथ पोस्ट किया. वीडियो पोस्ट होते ही कमेंट सेक्शन में लोगों ने सवालों की झड़ी लगा दी. कई लोगों ने पूछा कि 'क्या यह असली है?' और "Is it AI?"

एक यूजर ने कहा कि यह सहयोग इतना बड़ा है कि "हर कोई सोच रहा है कि यह AI है." एक यूजर ने मज़ाक में कहा, "हमें GTA VI से पहले एलन मस्क और निखिल का पॉडकास्ट मिल गया." वहीं एक अन्य ने लिखा, 'अगर सच में यह इंटरव्यू हुआ तो इंटरनेट के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे'

कई यूजर्स ने कामथ के बढ़ते प्रभाव की तारीफ करते हुए कहा, "आपका पॉडकास्ट विश्व स्तर पर सबसे प्रभावशाली में से एक है." एक और मज़ेदार कमेंट करते हुए कहा "इस रफ्तार से, यहां तक ​​कि भगवान को भी जल्द ही निखिल कामथ की टीम से अनुरोध मिल सकता है."

WTF पॉडकास्ट की बढ़ती पहुंच

आपको बता दें कि निखिल कामथ का 'WTF' पॉडकास्ट काफी फेमस है. इस पॉडकास्ट में वह पहले बिल गेट्स, किरण मजूमदार शॉ, रणबीर कपूर, नंदन नीलेकणि, कुमार बिड़ला, विनोद खोसला जैसे दिग्गजों का साक्षात्कार कर चुके हैं. प्लेटफॉर्म के लिए अब तक के सबसे हाई-प्रोफाइल मेहमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं, जिन्होंने जनवरी में प्रसारित हुए एक एपिसोड में भारत के वैश्विक तकनीकी क्षेत्र में बढ़ते स्थान पर चर्चा की थी.

