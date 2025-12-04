scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आतंकवाद के खिलाफ NIA का एक्शन... बिहार-हरियाणा में 22 जगहों पर सर्च ऑपरेशन

एनआईए ने एक तलाशी अभियान में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़ी एक आतंकी साजिश का पता लगाया है. एजेंसी ने हरियाणा और बिहार में कुल 22 स्थानों पर सर्च ऑपरेशन किया है.

Advertisement
X
एनआईए की पटना ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी. (File Photo: ITG)
एनआईए की पटना ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी. (File Photo: ITG)

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हुए बिहार और हरियाणा में एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया है. यह मामला आईएसआईएस (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया) और अन्य प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़ी चल रही आतंकी साजिश की जांच से संबंधित है. इस मामले को एनआईए की पटना शाखा ने दर्ज किया था. यह जांच भारत में आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कट्टरता, भर्ती और फंडिंग गतिविधियों पर केंद्रित है. 

केस 2025 की शुरुआत में शुरू किया गया था, जिसमें एफआईआर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की प्रासंगिक धाराओं के तहत दर्ज की गई थी.

एनआईए ने हरियाणा और बिहार को मिलाकर कुल 22 स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया. तलाशी का मकसद मामले से जुड़े सबूत और संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाना था. एफआईआर आतंकवाद को बढ़ावा देने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने से संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई थी.

सम्बंधित ख़बरें

faridabad terror module
दिल्ली ब्लास्ट में 'लो एक्सपोजर, हाई एक्सपर्टीज' का एंगल, NIA ने B-Team पर किया फोकस 
रेड फोर्ट धमाके के आरोपी एक-एक कर शिकंजे में आते जा रहे हैं (Photo: PTI)
दिल्ली ब्लास्ट: अब NIA की गिरफ्त में डॉक्टर शाहीन, मुज्जमिल समेत चार आरोपी 
Al falah university
अल-फलाह के 200 डॉक्टर-स्टाफ दिल्ली ब्लास्ट में जांच के रडार पर, खंगाले जा रहे सबूत 
Delhi Blast: Doctor Terror Module का बड़ा खुलासा 
Anmol bishnoi (Photo- ITG)
अनमोल को 11 दिन की हिरासत में भेजा, NIA ने कहा- 35 से ज्यादा हत्याकांड से सीधा कनेक्शन 

अहम सामग्री मिलने की संभावना...

तलाशी के दौरान एनआईए को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण और अन्य सामग्री मिलने की संभावना है. ये वस्तुएं आईएसआईएस से जुड़े इस आतंकी साजिश की जांच में महत्वपूर्ण सबूत प्रदान कर सकती हैं, जिससे कट्टरता, भर्ती और फंडिंग नेटवर्क को समझने में मदद मिलेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement