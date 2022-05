मुंबई: नवनीत राणा का लीलावती अस्पताल में हुआ MRI स्कैन, Spondylitis की शिकायत बता रही हैं MP

मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री को बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाली सांसद नवनीत राणा अब जेल से बाहर आ गई हैं. लेकिन उन्हें जब से रिहा किया गया है, तब से वह बीमार चल रही है. बता दें कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने गर्दन समेत शरीर के कई हिस्सों में दर्द के साथ स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत की है. इसके बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में उनकी MRI जांच की गई. इसके साथ ही डॉक्टरों ने फुल बॉडी चेकअप भी किया.

सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा 13 दिन तक जेल में रहे थे. जेल से रिहा होते ही नवनीत को मेडिकल चेकअप के लिए लीलावती अस्पताल लाया गया था, यहां चेकअप के बाद उन्हें एडमिट कर लिया गया था. यहां सांसद नवनीत ने स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत का जिक्र किया. इसके बाद उनकी MRI जांच की गई.

Maharashtra | Amravati MP Navneet Rana undergoes an MRI scan and a full body checkup at Lilavati Hospital in Mumbai after she complained of pain in the chest, neck, and different parts of the body as well as spondylitis.



