Bullet Train: कहां तक पहुंचा मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम? रेल मंत्रालय ने दिया ये अपडेट

Bullet Train Progress (as on 31.12.22):



Overall Physical Progress: 24.73%

Gujarat: 30.68%

Maharashtra: 13.37%



- Pile work: 227.62 km

- Pier work: 126.44 km

- 21.44 km Girders launched

- First Rail Level slabs of 50 m each at Surat and Anand stations have been cast

(अहमदाबाद से गोपी घांघर के इनपुट के साथ)