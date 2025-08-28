scorecardresearch
 

MOTN Survey: योगी देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, गृह राज्य में हिमंता और तमांग रहे नंबर-1

इंडिया टुडे और सी-वोटर ने देश का मिजाज समझने के लिए अपना 'मूड ऑफ द नेशन' (MOTN) सर्वे जारी किया है. यह सर्वे सिर्फ एक पोल नहीं, बल्कि एक व्यापक विश्लेषण है, जिसमें लाखों लोगों की राय का निचोड़ निकाला गया है.

देशभर में सीएम की लोकप्रियता की रैंकिंग में योगी आदित्यनाथ पहले नंबर पर हैं (Photo: PTI)
इंडिया टुडे–सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में जब लोगों से यह सवाल पूछा गया कि देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है? तो सबसे ज्यादा लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिया. योगी को देशभर के 36% लोगों ने सबसे बेहतर मुख्यमंत्री माना है.

हालांकि जब अपने-अपने राज्यों में लोकप्रियता की बात हुई तो उसमें बड़े राज्यों में हिमंता बिस्वा सरमा और प्रेम सिंह तमांग बाजी मार गए. मूड ऑफ द नेशन कुल 2 लाख 6 हजार 826 लोगों की राय का निचोड़ है. इसमें देश के सभी राज्यों और लोकसभा क्षेत्रों में 1 जुलाई से 14 अगस्त 2025 के बीच हर आयु वर्ग जाति, धर्म, लिंग वाले 54 हजार 788 लोग शामिल हुए.

पिछले 24 हफ्तों में 1 लाख 52 हजार 38 लोगों से ली गई राय का विश्लेषण भी इसमें शामिल किया गया. हालांकि इन आंकड़ों में मोटे तौर पर 3 प्रतिशत और बारीक स्तर पर 5 प्रतिशत का मार्जिन एरर हो सकता है. 

यह भी पढ़ें: MOTN Survey 2025 Live: क्या INDIA गठबंधन जारी रहना चाहिए? 'मूड ऑफ द नेशन' के सर्वे में सामने आया देश का मिजाज

यह प्रश्न देश के 30 राज्यों के लोगों से पूछा गया था कि वे देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री को कौन मानते हैं? तो उनका जवाब कुछ इस तरह था.

मुख्यमंत्री

राज्य

MOTN अगस्त 2025

MOTN फरवरी 2025

योगी आदित्यनाथ 

उत्तर प्रदेश

36%

35.3%

ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल

12.5%

10.6%

चंद्रबाबू नायडू

आंध्र प्रदेश

7.3%

5.1%

नीतीश कुमार

बिहार

4.3%

3.4%

एमके स्टालिन

तमिलनाडु

3.8%

5.2%

पिनाराई विजयन

केरल

3%

1.6%

रेवंत रेड्डी

तेलंगाना

2.8%

2.1%

मोहन यादव

मध्य प्रदेश

2.7%

2.2%

हिमंत बिस्वा सरमा

असम

2.1%

3.4%

देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र

1.7%

4%

नोट- सभी राज्यों के सभी उत्तरदाताओं से भारत के 30 मुख्यमंत्रियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया था. ये रेटिंग देशभर के सभी उत्तरदाताओं की धारणा पर आधारित हैं. MOTN के इस सर्वेक्षण में 2,06,826 उत्तरदाताओं में से 36 प्रतिशत ने योगी आदित्यनाथ को भारत का नंबर 1 मुख्यमंत्री बताया.

सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री (गृह राज्य में)
प्रत्येक राज्य के लोगों से उनके अपने मुख्यमंत्री को रेटिंग देने के लिए कहा गया तो उसका जवाब कुछ इस तरह था.


बड़े राज्य (10 से ज़्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य)

मुख्यमंत्री

राज्य

सीएम के कार्यों से संतुष्ट रहने वाले उत्तरदाताओं का % (MOTN अगस्त 2025)

सीएम के कार्यों से संतुष्ट रहने वाले उत्तरदाताओं का % (MOTN फरवरी 2025)

  

हिमंता बिस्वा सरमा

असम

44.6%

55%

विष्णु देव साय

छत्तीसगढ़

41.9%

39%

हेमंत सोरेन

झारखंड

41.9%

31%

भूपेंद्र पटेल

गुजरात

40.7%

54%

योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश

40.4%

37%

मोहन यादव

मध्य प्रदेश

39.2%

38%

चंद्रबाबू नायडू

आंध्र प्रदेश

38.1%

47%

मोहन चरण मांझी

ओडिशा

34.2%

39%

ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल

30.1%

46%

भगवंत मान

पंजाब

29.9%

17%

नोट: हर राज्य के उत्तरदाताओं से उनके अपने मुख्यमंत्री के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कहा गया. उदाहरण के तौर पर, असम के कुल 6,755 उत्तरदाताओं में से 44.6 प्रतिशत ने कहा कि वे हिमंता बिस्वा सरमा से संतुष्ट हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के 1,529 उत्तरदाताओं में से 41.9 प्रतिशत ने विष्णु देव साय के कामकाज पर संतोष जताया.

यह भी पढ़ें: MOTN सर्वे: बंगाल में ममता बनर्जी को हराना BJP के लिए आज भी नामुमकिन क्यों?

छोटे राज्य (10 से कम लोकसभा सीटों वाले राज्य)

मुख्यमंत्री

राज्य

मुख्यमंत्री के कार्यों से संतुष्टि जताने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत (MOTN अगस्त 2025)

मुख्यमंत्री के कार्यों से संतुष्टि जताने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत (MOTN फरवरी 2025)

  

प्रेम सिंह तमांग

सिक्किम

53.9%

62%

पेमा खांडू

अरुणाचल प्रदेश

41.6%

42%

डॉ. माणिक साहा

त्रिपुरा

40.4%

39%

कोर्नाड संगमा

मेघायल

38.6%

38%

लालदुहोमा

मिजोरम

38.4%

38%

नोट: हर राज्य के उत्तरदाताओं से अपने-अपने मुख्यमंत्री के प्रदर्शन का आकलन करने को कहा गया, उदाहरण के तौर पर, सिक्किम के कुल 300 उत्तरदाताओं में से 53.9 प्रतिशत ने कहा कि वे प्रेम सिंह तमांग से संतुष्ट हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश के 300 उत्तरदाताओं में से 41.6 प्रतिशत ने पेमा खांडू के कामकाज पर संतोष जताया.

---- समाप्त ----
