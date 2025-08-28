scorecardresearch
 

Feedback

NDA सरकार से सर्वे में 52% भारतीय संतुष्ट, जानें- सबसे बड़ी उपलब्धि और विफलता किसे बताया

इंडिया टुडे ने सी-वोटर के साथ 'मूड ऑफ द नेशन' सर्वे किया है. इसमें लोगों से पूछा गया कि NDA सरकार की बड़ी उपलब्धियां क्या रहीं, इस पर 17 फीसदी लोगों ने कहा- राममंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर. हालांकि 27 फीसदी लोग बेरोजगारी को NDA सरकार की बड़ी विफलता मानते हैं.

Advertisement
X
MOTN सर्वे में 52% लोग सरकार के तौर पर एनडीए के प्रदर्श से संतुष्ट हैं (File Photo: PTI)
MOTN सर्वे में 52% लोग सरकार के तौर पर एनडीए के प्रदर्श से संतुष्ट हैं (File Photo: PTI)

लोकसभा चुनाव को एक साल से ज्यादा समय हो गया है. ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के प्रदर्शन को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं. सरकार के तौर पर एनडीए का प्रदर्शन कैसा है. अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाएं, तो लोगों का मिजाज क्या रहेगा. इसे भांपने के लिए इंडिया टुडे ने सी-वोटर के साथ मिलकर 'मूड ऑफ द नेशन' सर्वे किया. सर्वे का सैंपल साइज 2 लाख 6 हजार 826 रखा गया. ये सर्वे  1 जुलाई 2025 से 14 अगस्त 2025 के बीच किया गया. 

सर्वे में लोगों से पूछा गया कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन कैसा रहा है? इस सवाल पर 34 फीसदी लोगों का कहना है बहुत अच्छा. जबकि 24 फीसदी लोगों का कहना है- अच्छा. 13 फीसदी लोगों का कहना है- खराब और 14 फीसदी लोग कहते हैं बहुत खराब.

सरकार के तौर पर एनडीए का प्रदर्शन कैसा रहा है? इस सवाल पर 52 फीसदी लोगों का कहना है संतुष्ट या बहुत संतुष्ट. जबकि 27 फीसदी लोगों का कहना है असंतुष्ट या बहुत असंतुष्ट. 

सम्बंधित ख़बरें

C-Voter Survey: The Publics Verdict on PM Modis Performance
प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन कैसा? जानें जनता का मिजाज 
Amit Shah, Yogi Adityanath Nitin Gadkari
मोदी के बाद पीएम पद का दावेदार कौन? 28% ने कहा- अमित शाह, जानें- योगी और गडकरी के समर्थन में कितने लोग 
Operation Sindoor: India’s strong response, debate over opposition questions
OP सिंदूर, चीन-पाक गठजोड़, अंतराष्ट्रीय छवि पर क्या कहता है सर्वे? जानें  
Concerns of the nation regarding the China-Pakistan-Bangladesh alliance.
चीन, पाक- बांग्लादेश का गठजोड़ कितना चिंताजनक? जानें देश का मिजाज 
china pakistan bangladesh trilateral relations
चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का गठजोड़ कितना चिंताजनक? जानिए क्या कहता है देश का मिजाज  

NDA सरकार की बड़ी उपलब्धियां क्या रहीं? इस सवाल के जवाब में 17 फीसदी लोग राममंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, जबकि 12 फीसदी लोग ऑपरेशन सिंदूर को, 10 फीसदी लोग बुनियादी ढांचे के विकास को एनडीए सरकार का बड़ा अचीवमेंट मानते हैं. 9 फीसदी लोग कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने, 7 फीसदी लोग कल्याणकारी योजनाओं को, जबकि 6 फीसदी लोग भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को ही बड़ी उपलब्धि मानते हैं. 

Advertisement

NDA सरकार की बड़ी विफलताएं क्या हैं? इस सवाल पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आईं. 27 फीसदी लोगों ने कहा बेरोजगारी. 21 फीसदी लोगों ने कहा- मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति. 7 फीसदी लोग आर्थिक विकास, 6 फीसदी लोग सांप्रदायिक हिंसा और अल्पसंख्यकों में भय और 5 फीसदी लोग महिला सुरक्षा को बड़ी विफलता मानते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement