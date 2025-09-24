मॉनसून की विदाई, बारिश का यूटर्न! बिहार-झारखंड समेत इन राज्यों में IMD का अलर्ट, जानें मौसम

मॉनसून अब विदाई की ओर है, लेकिन जाते-जाते एक बार फिर कई राज्यों में बारिश हो सकती है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, पूर्व-मध्य व उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र एक्टिव हुआ है. जिसके असर से छत्तीसगढ़, ओडिशा और बंगाल में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

इन राज्यों से मॉनसून की वापसी

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ और हिस्सों से मॉनसून की विदाई हो जाएगी. वहीं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से मॉनसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं.

झारखंड में बहुत भारी बारिश का अलर्ट

रांची समेत झारखंड के कई जिलों में बारिश के काले बादल मंडरा रहे हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, अबतक रांची में 1460mm से ज्यादा बारिश हो चुकी है.बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण त्योहारी मौसम में भारी बारिश का अलर्ट है.

इन राज्यों से रुखसत हुआ मॉनसून

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग से दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी 24 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है. वहीं, मॉनसून ने पश्चिमी राजस्थान से सामान्य तिथि (17 सितंबर) से तीन दिन पहले 14 सितंबर को वापसी शुरू की थी. अब तक मॉनसून पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों से वापस लौट चुका है.

मॉनसून की विदाई के साथ उत्तराखंड को भी बारिश से राहत मिल गई है. मौसम विभाग के अनुसार, देश की राजधानी दिल्ली समेत आस-पास के इलाकों में अगले तीन दिन तक बारिश न होने का अनुमान है. इस दौरान तापमान 35-40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

यूपी में सामान्य मॉनसून का बारिश

यूपी में मॉनसून वापसी की अक्ष रेखा रामपुर, हरिद्वार, मुरादाबाद, इटावा, बांसवाड़ा, वल्लभ विद्यानगर, वेरावल होते हुए अरब सागर तक फैली है. IMD के मुताबिक, मॉनसून 2025 के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल बारिश सामान्य श्रेणी में रही है.

पूर्वी उत्तर प्रदेश में वास्तविक वर्षा 659.4 मिमी (सामान्य 778.0 मिमी) रही, यानी -15% विचलन.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वास्तविक वर्षा 747.8 मिमी (सामान्य 663.7 मिमी) रही, यानी +13% विचलन.

पूरे प्रदेश की वर्षा 695.7 मिमी (सामान्य 730.4 मिमी) रही, यानी -05% विचलन.

यूपी के प्रमुख शहरों में कब होगी मॉनसून की वापसी?

उत्तर प्रदेश के बिजनौर से 29 सितंबर, बरेली से 27 सितंबर, आगरा से 28 सितंबर, मैनपुरी, लखनऊ, कानपुर से 30 सितंबर, गोरखपुर एवं झांसी से 3 अक्टूबर और वाराणसी एवं प्रयागराज से 4 अक्टूबर को मॉनसून की वापसी हो सकती है.

यूपी में मौसम शुष्क

उत्तर प्रदेश में पिछले तीन-चार दिनों से मॉनसूनी गतिविधियां कम होने के कारण दिन में तेज धूप खिल रही है. अधिकतर शहरों के मौसम में आद्रता सामान्य से अधिक होने व तेज धूप खिलने से उमस भरी गर्मी महसूस हो रही है.

इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. स्काईमेट के मुताबिक, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और असम समेत उत्तर पूर्वी भारत के कई राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट है.

अगले 24 घंटे के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. वहीं, पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र और उत्तराखंड में हल्की बारिश होने की संभावना है.

