जबलपुर पहुंचे RSS चीफ मोहन भागवत, RSS की अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक में करेंगे शिरकत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत शनिवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे, जहां 30 अक्टूबर से संगठन की तीन दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक शुरू होगी.

संघ के एक पदाधिकारी के अनुसार, यह बैठक शहर के विजयनगर क्षेत्र में आयोजित की जाएगी और इसमें संगठन की मौजूदा गतिविधियों, भविष्य की योजनाओं और नई पहलों की समीक्षा की जाएगी.

संघ अपने 101वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, ऐसे में इस बैठक में शताब्दी वर्ष समारोहों की तैयारियों, ‘पंच परिवर्तन’ (पांच रूपांतरण) पहल और अक्टूबर 2026 तक होने वाले राष्ट्रीय आयोजनों की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की जाएगी.

मोहन भागवत के विजयादशमी संबोधन पर भी चर्चा

संघ के एक पदाधिकारी ने बताया कि बैठक में मोहन भागवत के विजयादशमी संबोधन पर भी चर्चा की जाएगी, जिसमें उन्होंने सामाजिक एकता, आत्मनिर्भरता और जनजागरण जैसे विषयों पर बल दिया था.

इस बैठक में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, संयुक्त सरकार्यवाहों और संबद्ध संगठनों के प्रमुखों के शामिल होने की संभावना है.

संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर नई दिशा तय होगी

इनके अलावा, बड़ी संख्या में स्थानीय स्वयंसेवक भी आयोजन स्थल पर व्यवस्थाओं में सहयोग करेंगे. संघ पदाधिकारी के अनुसार, यह बैठक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के बाद की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगी.

