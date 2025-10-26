scorecardresearch
 

जबलपुर पहुंचे RSS चीफ मोहन भागवत, RSS की अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक में करेंगे शिरकत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत शनिवार को जबलपुर पहुंचे. यहां 30 अक्टूबर से शुरू होने वाली तीन दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक में संघ की आगामी योजनाओं, गतिविधियों और 101वें वर्ष के कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी.

RSS अपने 101वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है. (File Photo)
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत शनिवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे, जहां 30 अक्टूबर से संगठन की तीन दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक शुरू होगी.

संघ के एक पदाधिकारी के अनुसार, यह बैठक शहर के विजयनगर क्षेत्र में आयोजित की जाएगी और इसमें संगठन की मौजूदा गतिविधियों, भविष्य की योजनाओं और नई पहलों की समीक्षा की जाएगी.

यह भी पढ़ें: प्राचीन भारतीयों ने संस्कृति का प्रचार किया, धर्मांतरण नहीं किया, बोले मोहन भागवत

संघ अपने 101वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, ऐसे में इस बैठक में शताब्दी वर्ष समारोहों की तैयारियों, ‘पंच परिवर्तन’ (पांच रूपांतरण) पहल और अक्टूबर 2026 तक होने वाले राष्ट्रीय आयोजनों की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की जाएगी.

मोहन भागवत के विजयादशमी संबोधन पर भी चर्चा

संघ के एक पदाधिकारी ने बताया कि बैठक में मोहन भागवत के विजयादशमी संबोधन पर भी चर्चा की जाएगी, जिसमें उन्होंने सामाजिक एकता, आत्मनिर्भरता और जनजागरण जैसे विषयों पर बल दिया था.

यह भी पढ़ें: 'हमारा एक कमरा किसी ने हथिया लिया, वहां फिर डेरा डालना है...', मोहन भागवत ने फिर दोहराया अखंड भारत का संकल्प

इस बैठक में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, संयुक्त सरकार्यवाहों और संबद्ध संगठनों के प्रमुखों के शामिल होने की संभावना है.

संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर नई दिशा तय होगी

इनके अलावा, बड़ी संख्या में स्थानीय स्वयंसेवक भी आयोजन स्थल पर व्यवस्थाओं में सहयोग करेंगे. संघ पदाधिकारी के अनुसार, यह बैठक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के बाद की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगी.

