रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने संभाला ASP का कार्यभार, CM को दिया धन्यवाद

टोक्यो ओलंपिक 2020 में, वेटलिफ्टिंग में की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने शनिवार आधिकारिक तौर पर मणिपुर पुलिस बल में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (खेल) (Additional Superintendent of Police- Sports) के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है.

2020 में जापान की राजधानी टोक्यो में हुए ओलंपिक खेलों में, मीरा बाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में रजत पदक जीतकर देश का नाम रौशन किया था. उनकी सफलता पर, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन.बीरेन सिंह ने उन्हें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (खेल) बनाने का एलान किया था.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभालने के बाद, मीराबाई चानू ने ट्विटर पर लिखा- मणिपुर पुलिस में Additional Superintendent of Police (Sports) के तौर पर शमिल होना मेरे लिए गर्व की बात है. मैं मणिपुर राज्य और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे देश और देशवासियों की सेवा करने का अवसर प्रदान किया.

It is an honour to have joined the Manipur Police as the Additional Superintendent of Police (Sports). I would like to thank the state of Manipur and our Hon'ble Chief Minister @NBirenSingh sir, for giving me this opportunity to serve the country and its citizens.#JaiHind pic.twitter.com/doRkTxQkj4