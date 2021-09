Weather Forecast: उफान पर नदियां, बद्रीनाथ हाईवे बंद, झारखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट

IMD Weather Forecast Latest Updates: बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का क्षेत्र और गहरा गया है. यही वजह है कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश देखने को मिल रही है. मौसम विभाग के मुताबिक दबाव का असर बुधवार को झारखंड में भी देखने को मिल सकता है. लेकिन अगले 24 घंटे में इसका असर कमजोर पड़ने लगेगा. रांची मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार 14 और 15 सितंबर को राज्य के अधिकांश जिलों में भारी बारिश के आसार हैं.

उत्तराखंड में बरप रहा है कुदरत का कहर

देश के अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी इन दिनों कुदरत का कहर बरप रहा है. बारिश और चट्टानें खिसकने से स्थानीय नागरिकों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. चमोली में लगातार बारिश से नाला फिर से उफान पर है. सड़क पर नाले से आए मलबे का अंबार लग गया है.

खतरे को देखते हुए बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 को बंद कर दिया गया है. जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है. फिलहाल प्रशासन की तरफ से हाईवे से मलबे को हटाकर राजमार्ग को फिर से खोलने की तैयारी चल रही है.

उत्तर भारत के इन शहरों में बारिश का अनुमान

मौसम विभाग के मुताबिक औरंगाबाद, पलवल (हरियाणा), मथुरा, जहांगीराबाद, अतरौली (यूपी) और मेहंदीपुर (राजस्थान) में हल्की बारिश की संभावना है.

14/09/2021: 14:55 IST; Thunderstorms with light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of Aurangabad, Palwal (Haryana) and light to moderate intensity rain over Mathura, Sadabad, Jahangirabad, Atrauli (U.P) and Mehndipur(Rajasthan) during the next 2 hours